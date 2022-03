GF Vip, Stefania Orlando senza freni su Manila Nazzaro “Si merita di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ogni giorno sempre meno alla puntata finale del Grande Fratello Vip 6. Una lunga e discussa edizione nel corso della quale i concorrenti non hanno mai perso l’occasione per litigare tra loro. Una nuova puntata del reality andrà in onda questa sera, giovedì 10 marzo 2022, durante la quale ad abbandonare il reality potrebbe essere uno tra Manila Nazzaro e Baru. Ad intervenire nelle scorse ore per tentare di salvare la Nazzaro prendendo le sue difese è stata l’ex concorrente del GF vip 5 Stefania Orlando. Ma, quali sono stati esattamente le sue parole?

Stefania Orlando interviene sui social per difendere Manila Nazzaro

Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello vip dove è riuscita ad arrivare in finale e a classificarsi al terzo posto dietro a Pierpaolo Pretelli, che si è classificato secondo, e Tommaso Zorzi che ha invece vinto l’edizione in questione. Nelle scorse settimane Stefania Orlando aveva dichiarato di aver seguito poco il Grande Fratello vip 6 in quanto impegnata in un altro programma di grande successo in RAI ovvero Tale e Quale Show. Nelle ultime ore però la celebre showgirl ha scelto di esporsi, e l’ha fatto nello specifico per difendere Manila Nazzaro invitando il pubblico a sostenerla.

Le parole di Stefania Orlando per Manila Nazzaro

Manila Nazzaro da ormai sei mesi si trova all’interno della casa del Grande Fratello vip e viene considerata una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La donna si è più volte messa in gioco e in diverse occasioni si è trovata al centro di polemiche e discussioni come ad esempio quelle che hanno interessato anche Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. L’ex Miss Italia si trova adesso al televoto a rischio eliminazione insieme a Baru , e proprio quello di oggi 10 marzo potrebbe essere il suo ultimo giorno all’interno della casa più spiata d’Italia. Ad intervenire in suo favore difendendola ed invitando i telespettatori a votarla per farla arrivare in finale è stata proprio Stefania Orlando che sui social ha affermato” Sapete che non mi sono mai esposta a favore di nessuno in questo GF Vip, ma stavolta non riesco a tacere: Manila merita la finale, quindi votiamola”.

Manila e Baru al televoto

Sono molti coloro che nelle ultime ore si stanno domandando chi sarà a vincere il televoto tra Manila Nazzaro e Baru. Uno dei due proprio stasera dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello vip, ma per scoprire chi sarà non ci rimane che attendere la messa in onda della puntata in questione.