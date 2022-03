Massimo Giletti lascia tutti a bocca aperta: “E’ da dieci anni che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo il quale da diversi anni ormai è al timone di una trasmissione intitolata Non è l’arena, che va in onda su La7. Il conduttore sembra essere uno tra i più amati di sempre fin da quando conduceva su Rai 1 il programma L’Arena. Ad ogni modo, soltanto in rare situazioni il conduttore ha parlato della sua vita privata perché sostanzialmente è stato da sempre molto riservato. Pare che nel corso di un’intervista rilasciata proprio in quest’ultimo periodo a Oggi, il conduttore abbia effettivamente confessato qualcosa di inedito che ha lasciato tutti un po’ senza parole. Ma cosa ha svelato il noto conduttore?

Massimo Giletti, la confessione inaspettata sulla sua vita privata

Sembrerebbe che il noto conduttore abbia in qualche modo confessato di essere innamorato e non solo pare che Giletti abbia detto di avere una donna da tanti anni al suo fianco. “Se sono innamorato? Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni. Un sentimento al riparo: come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno”. Queste le parole dichiarate dal conduttore proprio a pochi giorni dal suo compleanno.

Innamorato da oltre 10 anni di una donna misteriosa

Il conduttore ha voluto così confessare con qualcosa di cui pare non ne avesse sostanzialmente mai parlato. E ancora, parlando di questa donna che da tanti anni è al suo fianco e nel suo cuore, pare l’abbia definita “Una certezza a cui ritornare, un’àncora“. Ma Giletti non si è limitato a questo e sembra aver anche confessato dell’altro, ovvero di avere difficoltà nel far durare un amore nella quotidianità.“Perché poi sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione. Ho vissuto emozioni bellissime, non c’è nulla di più travolgente. Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”.

Il conduttore parla del rapporto difficile con il padre

Inevitabilmente nel corso dell’intervista poi Massimo Giletti ha voluto parlare anche del padre e del fatto che purtroppo con lui ha avuto un rapporto molto difficile.“Quando avevo 5 anni, papà decide di far studiare a Torino i miei fratelli gemelli, più grandi di 7 anni. Mia madre si trasferisce con loro, io rimango e non la vedo per settimane. Una sofferenza immensa”. Queste le parole del conduttore il quale ha spiegato ancora di aver iniziato a lavorare nell’azienda tessile di famiglia a Ponzone Biellese, dopo la laurea in Legge. “E sa una cosa? Io nasco e mio padre arriva con due giorni di ritardo: lui non c’è mai stato nella mia vita. Eppure, da quando è mancato due anni fa, mi manca da morire”.