Fedez e Achille Lauro, lanciata la bomba: “Non si parlano più perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Lauro e Fedez la scorsa estate hanno presentato insieme ad Orietta Berti un brano intitolato Mille, che è diventato un vero e proprio tormentone. È stato uno dei brani più richiesti e anche più ascoltati in tutte le radio italiane e alla luce di quanto accaduto possiamo dire che questa collaborazione artistica è stata sicuramente molto fortunata. Il trio è apparso anche piuttosto affiatato nei mesi successivi, ma poi ad un certo punto sembra che qualcosa sia cambiato soprattutto tra Achille e Federico. A parlare di questo è stato Dagospia che nella rubrica chiamata Lume di candela sembra aver in qualche modo svelato un retroscena che vedrebbe protagonisti proprio Achille e Fedez. Si tratterebbe di un qualcosa che è avvenuto nel corso della Fashion week di Milano. Ma cosa è accaduto?

Achille Lauro e Fedez ai ferri corti?

Achille Lauro e Fedez potrebbero essere ai ferri corti per un qualcosa che sarebbe accaduto proprio durante l’ultima Fashion week di Milano. A lanciare questa indiscrezione pare sia stato il portale diretto da Roberto D’Agostino ovvero Dagospia.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia

“Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?”. Questo nello specifico quanto si legge proprio su Dagospia nella rubrica Lume di candela. Ad ogni modo, si tratta soltanto di una indiscrezione ed i diretti interessati non avrebbero lanciato e rilasciato nessuna intervista al riguardo.

Come è nato il brano Mille che ha avuto un successo strepitoso

Il brano Mille ricordiamo che ha avuto un successo davvero strepitoso la scorsa estate ed ha visto una stretta collaborazione tra i tre artisti che tra l’altro li abbiamo rivisti all’ultima edizione del Festivaldi Sanremo 2022. Pare che l’idea di formare questo trio, che ha avuto poi grande successo, sia venuta proprio a Fedez durante il Festival di Sanremo 2021 ed annunciato poi durante una serata del 10 giugno 2021 attraverso una diretta Instagram. Pare che il ritornello sarebbe dovuto essere cantato da Annalisa, ma poi alla fine Fedez avrebbe optato per Orietta Berti e alla luce di tutto possiamo dire che la sua scelta è stata più che azzeccata.