Andrea Delogu al veleno sui social: “Non ho mai detto…”

Andrea Delogu la conosciamo per essere una nota conduttrice televisiva, la quale in questi giorni sembra aver espresso il suo pensiero sul Festival di Sanremo 2022. In realtà, sembra che il suo nome sia stato accostato alla manifestazione canora più importante d’Italia, ma per la prossima stagione. Ma di che cosa si tratta?

Andrea Delogu, il suo nome accostato alla prossima edizione del Festival di Sanremo

A circa un mese di distanza dalla fine della manifestazione canora più importante d’Italia, sembra che nei giorni scorsi sia stato annunciata ancora la conduzione di Amadeus per le prossime due stagioni televisive. Amadeus, infatti, sarà il conduttore e direttore artistico dell’ edizione 2023 e 2024 del Festival di Sanremo. Da qualche giorno ci si chiede se Andrea Delogu sarà al fianco di Amadeus il prossimo anno sul palco dell’Ariston. Il nome della conduttrice effettivamente è uno dei più papabili e quello che maggiormente si vocifera in questi giorni. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Vero Tv che ha in qualche modo riportato anche alcune dichiarazioni che sarebbero state fatte proprio dalla stessa conduttrice.

Andrea Delogu smentisce ogni coinvolgimento con il Festival di Sanremo e pubblica un tweet

“Mi sento pronta per condurre Sanremo“, avrebbe detto la conduttrice che in qualche modo però avrebbe smentito dicendo di non aver detto queste parole. La conduttrice attraverso un tweet pubblicato nelle scorse ore sembra aver in qualche modo smentito questa possibile dichiarazione da lei rilasciata sulla conduzione del Festival di Sanremo.“Mai detta una cosa del genere. Nemmeno da ubriaca o rapita dagli alieni.”Queste le parole scritte da Andrea Delogu nel post che ha condiviso sul suo profilo Twitter riferendosi proprio agli articoli di giornale usciti in questi giorni sulla sua possibile conduzione del Festival di Sanremo. “Non parlo di Giacobbo che se facesse una puntata con Alberto Angela la guarderei subitissimo.” Queste ancora le parole di Andrea che ha concluso poi il suo intervento facendo una battuta piuttosto autoironica. “Sono capace da sola a mettermi in imbarazzo, non ho bisogno di aiuti. Grazie!”.

La conduttrice ritrova l’amore al fianco di un ragazzo molto giovane

In quest’ultimo periodo Andrea Delogu, tra l’altro, sembra stia vivendo delle grandi emozioni soprattutto in amore. Dopo l’avvenuta separazione dal marito Francesco Montanari, pare che la conduttrice abbia ritrovato l’amore al fianco di un modello di 23 anni. A confessarlo è stata proprio la stessa Andrea nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.