Gf vip 5, Ilary Blasi al veleno contro Alex Belli: “Neanche …”

Si è conclusa l’edizione più lunga del Grande fratello vip, con una finale davvero ricca di grandi emozioni che è andata in onda proprio nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022. A vincere questa edizione è stata Jessica Selassiè, che è arrivata all’ultimo duello con Davide Silvestri. Ebbene, non sono mancati i colpi di scena in questa finale durata davvero tanto e finita in tarda notte. Ad un certo punto in studio sembra sia entrata proprio lei, Ilary Blasi la quale ha annunciato l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi, annunciando tante novità e dando tante anticipazioni.

Gf vip 6, Ilary Blasi fa irruzione nello studio di Alfonso Signorini

Pare che dopo tanti abbracci, braci e parole di stima dell’uno nei confronti dell’altro, Alfonso Signorini abbia chiesto qualcosa di molto intimo e privato alla sua amica Ilary, facendo riferimento alle chiacchiere che si sono diffuse proprio in questi giorni sulla sua situazione sentimentale.

La conduttrice annuncia le novità della nuova edizione de L’isola dei famosi

Durante l’ultima puntata del Gf vip 6, sembra proprio che Alfonso Signorini ad un certo punto abbia invitato ad entrare in studio lei, la sua grande amica Ilary Blasi. Quest’ultima è stata invitata per annunciare l’inizio del suo programma, ovvero la nuova stagione de L’Isola dei famosi che inizierà il prossimo lunedì 21 marzo 2022 ed andrà in onda ovviamente su Canale 5. Ilary si è presentata più bella che mai, con un paio di jeans, una t-shirt molto semplice e bianca, un paio di decolleté e pare che sia andata subito in contro ad Alfonso abbracciandolo con grande gioia. Ilary ha condotto proprio il Gf vip dal 2016 fino al 2018 con Alfonso Signorini al suo fianco come opinionista.

La battuta di Alfonso sulla vita privata di Ilary, poi la stoccata della conduttrice verso Alex Belli

Parlando del suo cast che quest’anno sembra essere ricco di coppie, Ilary non ha potuto fare a meno di fare una battuta.“Qui fate i triangoli, la coppia non è niente”, ha dichiarato Ilary riferendosi ovviamente a Soleil, Delia ed Alex. Poi ad un certo punto, sembra che Alfonso abbia fatto riferimento al gossip che in questi giorni si è diffuso su di lei e sul marito. Ilary però non avrebbe risposto in modo chiaro da togliere ogni dubbio, anzi li ha alimentati. E’ stato li che Alfonso avrebbe detto “Ti posso prestare Belli” parole alle quali con il sorriso Ilary avrebbe risposto “Con tutto il rispetto, nemmeno fuori casa ti vorrei“. Una battuta che di certo non avrà fatto piacere ad Alex, anche se ha risposto con il sorriso.