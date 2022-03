Alfonso Signorini senza freni su Barbara D’Urso: “Una donna come lei …” e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini ha finalmente concluso la sua esperienza al Grande fratello vip, reality che è durato per ben 6 mesi ed è stata l’edizione più lunga della storia del programma. La finale è andata in onda proprio nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022 e sembra che sia stata ricca di colpi di scena. A vincere è stata Jessica Selassiè che ha letteralmente stregato milioni di telespettatori che l’hanno voluto premiare per essere stata sempre se stessa ed anche per aver fatto un percorso sempre pulito e lineare. Sul finire della puntata, però, il conduttore ha ospitato, seppur in collegamento Barbara D’Urso che da questa sera sarà al timone per la prima volta del programma La pupa e il secchione. Pare che le parole di Alfonso però non abbiano lasciato alcun dubbio sul suo pensiero riguardo Barbara ed il fatto che sia passata ad Italia 1. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore?

Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Gf vip annuncia Barbara D’Urso

Alfonso Signorini sembra aver ospitato nel corso della puntata di ieri al Grande fratello, proprio lei Barbara D’urso. Quest’ultima a partire da oggi, martedì 15 marzo 2022 sarà al timone della trasmissione La pupa e il secchione, in onda però su Italia 1. Nel corso del suo intervento, Barbara sembra aver annunciato tante novità riguardo questa edizione del programma.

Barbara al timone de La pupa e il secchione su Italia 1

In molti però, sembra si siano soffermati più che altro sul fatto che Barbara da Canale 5 sia passata ad Italia 1. Pare che in qualche modo, l’azienda abbia voluto dare a Barbara la possibilità di andare su un’altra rete piuttosto che affidarle un programma in onda su Canale 5. Questo, è stato visto da molti come una retrocessione per la conduttrice che ricordiamo fino allo scorso anno era al timone di ben tre e talvolta anche quattro trasmissioni tutte andate in onda su Canale 5.

Barbara retrocessa su Italia 1? Le parole di Alfonso e la risposta della conduttrice

Alfonso Signorini pare che nell’annunciare Barbara abbia in qualche modo sottolineato questo pensiero. “Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba di tutti i giorni per una donna come lei aver accettato con entusiasmo la proposta di Italia 1 e lo fai con grande semplicità, brava”. Queste le parole del conduttore alle quali Barbara sembra aver immediatamente risposto dicendo “Io sono felice di prestare la mia faccia a Italia 1”. Il direttore di Chi pare avesse annunciato Barbara definendola la regina dei reality show. Poi sembra che abbia chiesto se fosse emozionata per questa avventura e la conduttrice avrebbe risposto “Si, tantissimo”. Ad ogni modo, la conduttrice ha svelato qualche anticipazione sul programma in questione, annunciando la presenza di Federico Fashion Style, di Antonella Elia ed anche di Soleil Sorge.