Paolo Bonolis scrive un post per la moglie Sonia Bruganelli e il web si rivolta …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022, la puntata finale del Grande Fratello vip 6. Ed ecco che proprio poco prima della messa in onda della puntata in questione il celebre conduttore italiano Paolo Bonolis ha voluto condividere con i suoi fan una bellissima dedica per la moglie Sonia Bruganelli. Una dedica davvero molto romantica che ha sorpreso tutti e di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore.

La dedica romantica di Paolo Bonolis sui social per la moglie Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata al fianco di Adriana Volpe, l’opinionista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ed ecco che proprio alcune ore prima che su Canale 5 andasse in onda la finale del noto reality show condotto da Alfonso Signorini il noto conduttore Paolo Bonolis ha voluto rivolgere alla moglie delle bellissime parole attraverso le quali si è voluto complimentare per l’eccezionale lavoro svolto e per essere anche una bravissima mamma. “Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma (I libri di Sonia, ndr) che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al GF con le pal..e, sei una mamma bravissima e una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo”. Questa nello specifico la lettera romantica scritta da Bonolis su Instagram per la moglie Sonia Bruganelli.

La reazione dei Followers

Paolo Bonolis non è solito essere così romantico in pubblico, e proprio per tale motivo il suo post ha stupito davvero tutti. Molti sono stati i followers che hanno commentato complimentandosi con il conduttore per le bellissime parole espresse nei confronti della moglie. E nello specifico vi è stato chi ha scritto “Hai sposato una grande persona“ e poi ancora “Un marito che ama davvero la sua donna“, “Dolcissimo” ecc.

Il dubbio di alcuni utenti

Allo stesso tempo però alcuni utenti hanno espresso i propri dubbi insinuando addirittura che sia stata la stessa Sonia a scrivere tale dedica utilizzando l’account social del marito. “Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa” e poi ancora “Bruganelli, ti scrivi i post da sola? Ma chi ti sopporta, sei pessima in tutto”, “Più che un’opinionista con le pa…le, è stata un’opinionista che ha frantumato le bal..e a tutti noi ed è stata di una saccenza e arroganza unica. Capisco che è la moglie, ma bisogna anche essere oggettivi“, questi alcuni dei commenti.