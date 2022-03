Miriana Trevisan a Verissimo parla di Biagio D’Anelli e lui sui social replica al veleno: “I soldi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Miriana Trevisan sembra che in queste ore sia finita al centro delle polemiche. Facciamo un passo indietro, ovvero a quando Miriana all’interno della casa più spiata d’Italia sembrava avesse trovato l’amore. Dopo l’ingresso in casa di Biagio D’Anelli, sembra che i due avessero trovato una grande complicità e si era addirittura parlato di amore. Una volta uscita dalla casa, però, Miriana sembra aver completamente cambiato atteggiamento nei confronti di Biagio e pare che lo abbia lasciato senza nemmeno comunicarglielo. C’è tanta confusione al momento su quanto accaduto tra i due e sembra che Biagio in questi giorni abbia accusato Miriana e abbia riservato per lei delle parole molto dure. Ma cosa è accaduto realmente?

Gf vip 6, Miriana Trevisan ospite a Verissimo da Silvia Toffanin

Nel corso di un’intervista rilasciata da Miriana nel salotto di Verissimo, a Silvia Toffanin, sembra proprio che l’ex gieffina abbia parlato del suo rapporto con Biagio e spiegato perché una volta uscita dalla casa ha deciso di interrompere con lui ogni rapporto. L’ex gieffino nelle ore successive sembra aver smentito ogni parola detta da Miriana e pare che le abbia dato della falsa. Ma cosa ha dichiarato Miriana nel salotto di Verissimo?

L’ex gieffina spiega cosa è accaduto con Biagio D’Anelli dopo la sua uscita dalla casa

Sembra che l’ex gieffina abbia raccontato a Silvia di aver voluto dedicare tutto il tempo disponibile alla sua famiglia ed ovviamente al figlio Nicola, dopo essere stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia. Pare che Miriana abbia sottolineato il fatto di aspettarsi maggiore comprensione da parte di Biagio. A Miriana sembra non sia andato giù il fatto che Biagio subito dopo la sua uscita, sia andato in tv a parlare “della latitanza” della stessa. “Ho una responsabilità troppo grande verso mio figlio, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo”. Queste ancora le parole dell’ex gieffina la quale sembra aver anche aggiunto di non voler più parlare di Biagio pubblicamente.

La replica di Biagio D’Anelli “Senza parole. Schifo”

Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex gieffino il quale con una storia su Instagram sembra abbia sottolineato come la puntata di Verissimo sia stata registrata giovedì ovvero prima della puntata del Gf vip dove la stessa avrebbe ancora confessato di provare un sentimento per Biagio.”I soldi del monopoli sono più veri. Senza parole. Schifo”. Questo quanto scritto da Biagio D’Anelli in una Instagram stories. Insomma, non si capisce bene che cosa sia accaduto, magari qualcosa che entrambi non vogliono rivelare.