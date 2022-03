Raimondo Todaro durissimo con la Celentano: “Triste vedere che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il serale di Amici 2022 non è ancora iniziato, ma pare che comunque i professori abbiano già messo il turbo. E’ infatti da qualche giorno che i professori, sia di canto che di ballo, stanno mandando dei guanti di sfida. Così, proprio nella giornata di lunedì è stata la volta del canto e ieri invece è stata la volta dei ballerini. Ma cosa sta accadendo all’interno della scuola?

Il serale di Amici sta per arrivare, i professori mandano i primi guanti di sfida

Nella giornata di ieri, per il ballo a mandare il guanto di sfida pare sia stata proprio lei, Alessandra Celentano la quale pare che abbia preso di mira proprio i due ballerini Serena e Christian. Entrambi pare che siano stati destinatari di parole poco carine da parte della professoressa. Nello specifico, riguardo Christian pare che la maestra di ballo abbia proposto una sfida comparata proprio con Michele.

La Celentano manda un guanto di sfida a Christian, il rifiuto di Raimondo Todaro

Si tratterebbe di un passo a due che presenta tante difficoltà. Una volta, poi confrontatosi con Christian, sembra che Raimondo abbia fatto sapere di aver rifiutato questo guanto di sfida mandato dalla Celentano.“Speravo almeno la prima puntata di farcela in serenità. E’ partita sparata. Mi sembra una cosa anche triste da vedere”. Queste le parole di Raimondo Todaro. Non contenta però, la Celentano pare abbia inviato un altro guanto di sfida a Christian Stefanelli, schierandolo tra l’altro contro Michele.

La prof di ballo scrive una lettera ed elenca tutti i difetti del ballerino

Nella lettera che la Celentano ha dovuto affiancare alla sua proposta, pare abbia utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti di Christian definendolo uno pseudo ballerino e pare che abbia anche messo in discussione le sue abilità ed il suo stile. Insomma, sembra che la Celentano non abbia fatto altro che elencare tutta una serie di difetti del ballerino, tanto che ad un certo punto si sarebbe resa conto di aver esagerato e avrebbe detto “Potrei infierire continuando all’infinito l’elenco delle lacune mastodontiche ma mi fermo”.

La delusione del ballerino

Christian non sembra aver accettato questo guanto di sfida proposto dalla Celentano e si sarebbe proprio rifiutato. “Dov’è l’equità?”, avrebbe detto il ballerino. Quest’ultimo, pare fosse sicuro del fatto che alcuni passi del ballo ed anche posture contenute all’interno del passo a due non fossero proprio conformi al tempo occupato all’interno della scuola. Insomma, una coreografia davvero molto difficile per quanto appreso all’interno della scuola fino ad oggi.