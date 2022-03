Isola dei famosi 2022, la produzione pubblica una foto per errore e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

C’ è grande attesa per il ritorno de L’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 che prenderà il via ormai il prossimo lunedì 21 marzo 2022. Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore, la produzione del reality che vedrà ancora una volta al timone Ilary Blasi, abbia commesso una gaffe. Sarebbe stata pubblicata una foto che in realtà doveva essere tenuta nascosto e non doveva per nessuna ragione al mondo essere resa pubblica. Sicuramente colui che ha commesso questo errore sarà stato rimproverato per bene, visto che la foto in questione, subito dopo la pubblicazione è stata ricondivisa e pare che abbia fatto il giro del web. Ma cerchiamo di capire bene che cosa è accaduto.

Isola dei famosi 2022, grande attesa per l’inizio del reality

Pare che nelle scorse ore, un addetto ai lavori sarebbe stato chiamato a pubblicare la foto dei naufraghi di questa edizione de L’Isola dei famosi sul profilo social di Banijay. Ebbene, oltre alle foto che avrebbe dovuto pubblicare, sembra che ne abbia reso pubblica che in realtà sarebbe dovuta rimanere segreta.

Pubblicata una foto per errore che doveva rimanere segreta

Pare si trattasse della foto di una naufraga che fino ad oggi non era mai stata menzionata e che molto probabilmente nessuno immaginava potesse prendere parte al reality. Il suo nome infatti non è mai stato fatto in questi mesi e non è stato neppure menzionato nell’articolo di Tv sorrisi e canzoni dedicato proprio all’isola ed a tutto il cast. Molto probabilmente questa concorrente sarebbe dovuta entrare a reality iniziato e dunque a metà percorso.

Pubblicata la foto di una naufraga tenuta segreta fino ad oggi, di chi si tratta?

Ma di chi stiamo parlando? Sembra che la foto in questione fosse proprio di Patrizia Bonetti, una nota influencer ed anche ex gieffina che ha preso parte al programma di Barbara D’Urso, ovvero il Grande fratello edizione 2018. La donna ha preso parte diverse volte al programma di Barbara D’Urso salvo poi scomparire dalla tv. Adesso a distanza di un pò di tempo, Patrizia pare sia pronta a tornare in tv e pare abbia scelto di prendere parte al reality di Canale 5 in un modo o nell’altro.