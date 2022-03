La pupa e il secchione show incidente in diretta, Barbara D’Urso corre …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri martedì 15 marzo 2022 ha fatto il suo esordio su Italia 1 il programma La pupa e il secchione show, con al timone per quest’anno Barbara D’Urso. La conduttrice è stata scelta per questa nuova edizione del programma che non è di certo nuovo, ma che quest’anno si è presentato con una veste diversa e tante novità. La puntata di ieri è stata decisamente ricca di grandi momenti divertenti, ma anche di tanta tensione. Proprio sul finire del gioco finale, pare che ci sia stato un incidente proprio in diretta tv che ha lasciato senza parole tutti i presenti, ed ha fatto preoccupare molto Barbara D’Urso. Ma che cosa è accaduto?

La Pupa e il secchione show, puntata di esordio per il programma di Barbara D’Urso

Sul finire della puntata de La Pupa e il Secchione show di ieri sera, martedì 15 marzo 2022, sembra che in studio in diretta TV si sia verificato un incidente. È stato uno dei secchioni a cadere a terra, facendosi anche parecchio male. Inevitabilmente tutti i presenti si sono preoccupati per le condizioni di salute del noto secchione ed in primis Barbara D’Urso è corsa per capire che cosa fosse accaduto al malcapitato.

Incidente in studio per uno dei secchioni, Barbara corre in suo soccorso

“Spostatevi, spostatevi…Ti sei fatto male? E’ scivolato…Abbiamo un colpo di scena…”. Queste le parole dichiarate da Barbara D’Urso che è immediatamente corsa verso il concorrente per sincerarsi delle sue condizioni di salute. A quanto pare però, oltre allo spavento il concorrente avrebbe dichiarato di aver avvertito soltanto un forte dolore alla schiena. È stata la stessa Barbara D’Urso poi a spiegare che cosa fosse accaduto in diretta TV.

La conduttrice racconta cosa è accaduto, momenti di tensione in studio

La conduttrice avrebbe raccontato che il secchione improvvisamente è scivolato a terra perché dopo il gioco finale delle docce, a terra pare fosse rimasta molta acqua.“C’è tanta acqua qua…La prossima volta diamo delle ciabatte ai concorrenti…Stasera va così…Non è un problema…”. Dopo qualche momento di tensione poi il concorrente si sarebbe alzato da terra, dicendo di avere soltanto un po’ male alla schiena. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, solo un pò di preoccupazione iniziale.