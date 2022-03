Antonella Elia, diretta su Miriana Trevisan: “Non ci siamo assolutamente …”

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show ha preso il via lo scorso martedì 15 marzo 2022. A condurre è l’amatissima Barbara D’Urso mentre invece a svolgere i ruoli di opinionisti sono Federico Fashion Style, Soleil Sorge ed Antonella Elia. Proprio quest’ultima nei mesi scorsi più volte sembrerebbe aver commentato il GF Vip augurando alla bella Soleil di essere eliminata mentre invece adesso, che si trovano nello stesso programma, sembrerebbe essersi espressa in modo differente nei confronti della Sorge. Ma, come mai? A spiegarlo è stata la diretta interessata.

Il pensiero di Antonella Elia su Soleil Sorge

L’esperienza di Soleil Sorge all’interno della casa del GF Vip è stata abbastanza lunga e allo stesso tempo anche parecchio discussa. Molti sono stati coloro che nel corso dei sei mesi di programma hanno espresso il proprio pensiero, e tra questi anche Antonella Elia che in diverse occasioni sembrerebbe aver augurato alla Sorge di essere eliminata. Di recente però il suo pensiero sembrerebbe essere cambiato. Nel corso di una recente diretta sui social l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show a proposito della collega avrebbe infatti dichiarato “Io e Sole potremmo diventare una bellissima coppia? Va bene, vediamo se diventeremo una bella coppia dai. Io e Soleil potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda“. La Elia sempre nella stessa diretta ha poi proseguito affermando che Soleil viene pagata proprio per parlare e quindi farla stare in silenzio non sarebbe assolutamente corretto. Antonella ha poi rivolto dei complimenti all’ex gieffina affermado”Soleil parla, anche molte lingue devo dire. Chapeau! Se faremo fuoco e fiamme con Sole? Staremo a vedere. Non devo trattare male Sole? No cercheremo di andare d’accordo assolutamente. Cosa penso davvero di Sole? Che è una ragazza molto brava“.

Antonella Elia su Soleil: “Non mi è piaciuta per niente dentro la casa”

Il pensiero di Antonella Elia su Soleil sembrerebbe quindi essere cambiato, e a spiegare come mai è stata la stessa showgirl. “Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa“, sono state queste di preciso le parole espresse dalla Elia che ha quindi voluto chiarire come mai in passato ha criticato la Sorge. Nello specifico ad Antonella non sembrerebbe essere piaciuta la storia relativa alla particolare amicizia con Alex Belli e tutto quello che poi è successo con la Duran definita dall’opinionista “finta moglie“. Antonella Elia ha voluto precisare che una persona può mostrarsi in un modo nella casa del GF ma poi essere diversa nella realtà e fuori da un reality, e ha precisato “la scoprirò personalmente di persona”.

I rapporti tra Antonella Elia e Miriana Trevisan

Nel corso della diretta sui social Antonella Elia ha poi proseguito rispondendo alle domande di alcuni followers. Domande anche su Miriana Trevisan e quelli che sono i loro rapporti oggi. A tale domanda l’opinionista ha semplicemente risposto “Se sono amica di Miriana? No! Dopo Non è la rai non l’ho mai più vista né sentita. Io e lei non ci siamo assolutamente mai frequentate“.