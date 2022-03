Vito Coppola su Arisa: “Sono geloso” e poi rivela che …

0 SHARES Condividi Tweet

Vito Coppola e Arisa sono stati una coppia a Ballando con le stelle, l’edizione del programma di Milly Carlucci che hanno anche vinto. Tra i due sembra che sia venuta a creare un feeling speciale, una grande sintonia che sembrava si fosse trasformata anche in una storia d’amore. Ad ogni modo, una volta finito il programma sembra che i due avessero iniziato a frequentarsi, ma poi questa storia sarebbe finita a distanza di poche settimane. In questi mesi, però, sono stati ugualmente al centro del gossip per via delle loro dichiarazioni. L’ultimo a parlare è stato proprio il ballerino, il quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo tv, parlando del rapporto che lo lega ad Arisa. Ma cosa ha dichiarato?



Vito Coppola e Arisa, il gossip sulla loro storia d’amore

Vito Coppola ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip insieme ad Arisa. Il ballerino con la cantante pare avesse instaurato un grande rapporto e tra i due il feeling sembrava essere molto importante. Poi una volta terminato il programma, dopo qualche settimana di frequentazione, le cose sarebbero cambiate. A parlare in questi ultimi giorni sembra sia stato proprio lui, Vito Coppola che si è concesso un’intervista molto interessante a Nuovo tv.



Il ballerino confessa la natura del rapporto con Arisa “Non siamo fidanzati”

“Non stiamo insieme. Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo”. Queste le parole dichiarate dal ballerino, parlando proprio di Arisa. Ad ogni modo, nonostante queste belle parole, i due non stanno insieme molto probabilmente perchè in quelle settimane di frequentazione, il loro rapporto non si è trasformato. Nel corso di un’intervista, ancora, Vito Coppola pare abbia anche confessato di essere molto geloso della cantante.

L’aneddoto su Arisa e il dietro le quinte de Il Cantante mascherato

A tal riguardo ha voluto raccontare un aneddoto, un qualcosa che pare sia accaduto proprio dietro le quinte de Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci dove la cantante fa parte della giuria.“Quando ho visto un mazzo di fiori sulla sua postazione al Cantante mascherato volevo sapere chi glieli avesse regalati ma non me lo ha detto”. Queste ancora le sue parole, aggiungendo anche “Geloso? Certo! Ma non so chi lo sia di più, se io o lei. Ma non siamo fidanzati”. Insomma, ancora tanti dubbi e grande mistero sulla relazione tra i due ex compagni a Ballando con le stelle.