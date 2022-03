Carolyn Smith messaggio da brividi per Fedez: “Sono sconvolta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono passati alcuni giorni da quando il noto rapper Fedez ha annunciato a tutti i suoi followers di aver scoperto di avere una malattia a proposito della quale però non ha fornito specifiche informazioni. L’annuncio fatto dal marito di Chiara Ferragni ha lasciato un po’ tutti senza parole e nel corso dei giorni sono stati davvero molti i volti noti che hanno voluto mostrargli il proprio sostegno. E’ questo il caso della nota coreografa Carolyn Smith che proprio su Instagram ha pubblicato un video rivolto all’artista e attraverso il quale ha voluto mostrargli tutto il suo sostegno.

Carolyn Smith pubblica su Instagram un video per Fedez

Sono diversi anni che Carolyn Smith, nota al pubblico non solo per essere una brava coreografa ma anche per essere una giurata all’interno della trasmissione condotta da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle, si trova a dover fare i conti con un problema di salute piuttosto serio. La Smith infatti ha iniziato nel 2015 la sua battaglia contro il tumore al seno, una battaglia portata avanti per molto tempo. Proprio per tale motivo la coreografa si è rivolta a Fedez affermando di essere rimasta profondamente colpita dal suo annuncio e rivolgendo allo stesso tempo all’artista alcuni consigli su come affrontare questo difficile momento della sua vita.

Le parole della nota coreografa

“Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non conosco Fedez personalmente però lo so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia”, sono state queste nello specifico le parole con cui la nota coreografa ha iniziato il suo video-messaggio rivolto a Fedez. La donna ha poi proseguito “La cosa che mi ha sconvolto di più è stata la lettera, che è stata molto molto bella per me, di Vittorio Feltri. L’unica cosa che io posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere, con positività, e fare le cose che dicono i medici, perché abbiamo i migliori medici del mondo qui in Italia, fidatevi dei medici, i medici aiutano noi e noi aiutiamo i medici. Con questa positività, in qualsiasi situazione, in qualsiasi malattia, aiuti anche i medici”. Carolyn Smith ha poi invitato Fedez, e chi come lui si trova in situazioni del genere, a non mollare mai e combattere sempre anche nei giorni di dubbi e sofferenze. “Vi mando un abbraccio forte pieno di vita“, queste le parole con cui ha concluso il suo toccante messaggio.

L’annuncio della malattia

Con poche semplici parole Fedez ha annunciato in lacrime, sui social, di aver scoperto di avere una malattia. Molti followers avevano notato la sua assenza, e quella della moglie Chiara Ferragni, dai social. E per tale motivo in tanti avevano sospettato che i due stessero attraversando un periodo di crisi. In realtà però dietro tale assenza si celavano dei motivi più seri ovvero la malattia del noto rapper. “Faccio questo video per esorcizzare e tirar fuori un po’ di cose, nella speranza che possa far bene anche a me”, queste esattamente le parole pronunciate da Fedez che poi in lacrime ha proseguito “Mi è stato trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare, ma non ora, non in questo momento. Ora voglio solo restare stretto alla mia famiglia”.