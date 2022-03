Mattino 5, Federica Panicucci battuta al veleno contro Matteo Bassetti ospite in studio: “Non nel mio programma” e lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Mattino Cinque, così come ogni giorno, è andata in onda anche nella mattina di ieri lunedì 21 marzo 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scambio di battute davvero molto particolare tra la conduttrice Federica Panicucci e il medico Matteo Bassetti. Ma esattamente cosa si sono detti e perché? Facciamo un po’ di chiarezza.

Matteo Bassetti ospite di Federica Panicucci a Mattino 5

Quella andata in onda nella giornata di ieri è stata una puntata molto particolare di Mattino Cinque. Nello specifico durante tale appuntamento molto spazio è stato riservato ad argomenti particolari come cronaca ed attualità, e a tal proposito è possibile dire che molto spazio è stato riservato al Covid. Ospite della trasmissione il noto virologo e infettivologo Matteo Bassetti da due anni circa ormai spesso in televisione per parlare della pandemia. Ed è stato proprio Bassetti a dare il via ad uno scambio di battute con la conduttrice del programma ovvero Federica Panicucci. Il medico avrebbe dichiarato di essere contento di essere invitato con minore frequenza in televisione rivelando di essere particolarmente impegnato con il lavoro da infettivologo. A tali parole la Panicucci non è riuscita a rimanere in silenzio e ha subito replicato “Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni…”.

Particolare scambio di battute tra Matteo Bassetti e Federica Panicucci

La battuta fatta da Federica Panicucci e rivolta al noto medico non è passata inosservata ai telespettatori anche se il diretto interessato non sembrerebbe esserci rimasto male. Bassetti alle parole della conduttrice ha infatti replicato affermando che alcuni suoi colleghi potrebbero essere dispiaciuti di non essere più invitati in televisione con una certa frequenza e forse per tale motivo continuerebbero a parlare di covid e in alcuni casi anche a procurare del falso allarmismo proprio per continuare ad essere invitati in televisione. “Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare a tenere alta l’attenzione per continuare a farsi invitare…”, queste esattamente le sue parole.

L’invito della conduttrice

Lo scambio di battute tra Federica Panicucci e Matteo Bassetti è poi terminato con l’invito fatto dalla conduttrice al medico. Nei prossimi giorni si continuerà a parlare di Covid ed è per tale motivo che la conduttrice rivolgendosi a Bassetti ha dichiarato “La ringrazio, già l’avviso che avrà bisogno ancora di lei…Quindi si tenga libero verso quest’ora…Ok?”. Domanda alla quale il medico ha risposto confermando la sua disponibilità.