Ilary Blasi velenosissima con Alfonso Signorini: “Io so bene che …”

È andata in onda nella serata di ieri, lunedì 21 marzo 2022, la prima e attesissima puntata de L’isola dei famosi. A condurre il noto reality show di Canale 5 è la celebre conduttrice italiana Ilary Blasi mentre invece a ricoprire i ruoli di opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ed è stato proprio nel momento in cui si è rivolta ad uno dei suoi opinionisti che la conduttrice sembrerebbe aver trovato il modo di lanciare una dura frecciata ad Alfonso Signorini. Ma esattamente, quali sono state le parole pronunciate da Ilary? Facciamo un po’ di chiarezza.

Dura frecciata di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini?

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha finalmente preso il via nella serata di ieri. La prima puntata è stata molto particolare caratterizzata da tanti momenti di risate e divertimento ma non sono mancati nemmeno alcuni momenti di imbarazzo di cui si sta continuando a parlare molto in queste ore. Tra questi il momento in cui la conduttrice sembrerebbe aver mandato una dura frecciata al conduttore del GF Vip ovvero Alfonso Signorini. O almeno questo è sembrato a molti telespettatori. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la Blasi ha presentato ai telespettatori gli opinionisti che l’accompagneranno in questa nuova esperienza. E di preciso Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima ha già partecipato diverse volte al reality show e di preciso una volta da naufraga, riuscendo a classificarsi prima, e poi ancora come inviata e opinionista. Dopo aver fatto un’analisi di quello che è stato il suo percorso a L’Isola dei Famosi ecco che Ilary Blasi ha poi proseguito affermando che l’unica cosa che le manca è la conduzione. Ed è stato a questo punto che le parole pronunciate sono sembrate a molti una chiara frecciata rivolta ad Alfonso Signorini. “Ma tu sai che da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene…”, queste di preciso le sue parole.

L’intervento di Nicola Savino

A confermare ancora di più il sospetto che tali parole potessero essere rivolte a Signorini sono state poi le parole espresse da Nicola Savino. L’opinionista ha infatti risposto alle parole della conduttrice affermando “Beh, la storia è questa…” .

La risposta di Luxuria alle parole della conduttrice

Vladimir Luxuria ha risposto alle parole espresse da Ilary Blasi affermando di non avere alcuna intenzione di passare alla conduzione del programma. E nello specifico ha dichiarato “Conduttrice? No, no…Potrei fare la palma…Mi ci trovo meglio…Mi ci sento portata…” .