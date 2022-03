Elisa Isoardi, Dagospia lancia la bomba: “Non lavora più perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad attraversare un periodo di forte incertezza lavorativa la celebre conduttrice televisiva ed ex modella italiana Elisa Isoardi il cui futuro in televisione risulta essere sempre più incerto. Ma, per quale motivo? A fornire una probabile motivazione è stato nelle ultime ore Dagospia ovvero il noto portale di gossip curato da Roberto D’Agostino.

Elisa Isoardi ancora lontana dal mondo della televisione?

Sono trascorsi circa due anni da quando Elisa Isoardi non si trova più alla guida di un programma televisivo. L’ultima esperienza lavorativa da conduttrice risale infatti al 2020, anno in cui ha condotto un programma Rai di grande successo ovvero ‘La Prova del cuoco’. Da quel momento purtroppo poi più nulla motivo per il quale ha tentato di mettersi alla prova prendendo parte come concorrente ad altri programmi di successo e nello specifico L’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle. Nei mesi scorsi si era arrivati a parlare di un possibile suo ritorno in Rai alla guida di un programma molto noto e seguito ovvero Unomattina Estate. Ma purtroppo poi così non è stato ed infatti al suo posto è stata scelta Maria Soave, celebre giornalista del TG1.

La rivelazione di Dagospia

“La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”, queste nello specifico le parole riportate da Dagospia e secondo le quali quindi ad interferire nella carriera della bella Elisa sarebbe il suo passato amoroso. Elisa Isoardi è stata sentimentalmente legata per 4 anni circa, e di preciso dal 2014 al 2018, al leader della Lega Matteo Salvini e proprio questo suo passato potrebbe aver provocato alcuni problemi nella sua carriera. Secondo alcune indiscrezioni però la celebre conduttrice potrebbe presto tornare in televisione al fianco di Beppe Convertini nel programma ‘Linea Verde’.

Elisa Isoardi felice al fianco del compagno Alessandro Di Paolo

Se da un punto di vista lavorativo la Isoardi non sembrerebbe attraversare un bel momento ecco che per quanto riguarda la vita sentimentale tutto sembra essere diverso. La conduttrice infatti si sta tanto dedicando alla famiglia e alle sue più grandi passioni come ad esempio la cucina. Ed inoltre è felice al fianco del compagno ovvero l’imprenditore Alessandro Di Paolo al quale era già stata legata in passato e con il quale la passione sembrerebbe essere scoppiata di nuovo lo scorso autunno. Un po’ di tempo fa la conduttrice aveva reso noto anche il suo desiderio di maternità.