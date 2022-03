Detto fatto, Jonathan senza freni fa una rivelazione: “Arisa e Vito Coppola …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di Arisa e di Vito Coppola, i due che hanno preso parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle, vincendola. Ebbene, sembra proprio che in questi mesi si sia parlato di loro e del fatto che potesse essere nata una storia d’amore tra i due. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, la cantante ed il maestro di ballo sono stati ospiti nel salotto di Mara Venier e pare che abbiano parlato anche del loro rapporto. Mentre Arisa ha confessato di sentirsi fidanzata, la stessa avrebbe aggiunto che Vito invece non sente la stessa cosa. Dichiarazioni che hanno lasciato un pò senza parole. Ma cosa hanno dichiarato nello specifico i due’ Ad ogni modo, in queste ore sembra si sia anche diffusa un’indiscrezione secondo cui Arisa e Vito Coppola pare si conoscessero già da prima di Ballando. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione?

Arisa e Vito Coppola, i due al centro del gossip

Come abbiamo già avuto modo di vedere, si continua a parlare di Arisa e di Vito Coppola per via della loro ipotetica storia d’amore. I due hanno danzato insieme a Ballando con le stelle e sembra che i due si siano anche invaghiti l’uno dell’altro. Nello specifico, sembrava che Arisa fosse molto innamorata di Vito e che al contrario il maestro di ballo provasse soltanto un interesse. Nei giorni scorsi proprio lui, aveva rilasciato un’intervista nel corso della quale aveva esplicitamente detto di non essere fidanzato con Arisa. Poi insieme hanno preso parte all’ultima puntata di Domenica In e pare che insieme abbiano rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno fatto aumentare i dubbi sulla natura del loro rapporto.

Jonathan lancia uno scoop, i due si sono innamorati prima di Ballando con le stelle?

Su di loro, sembra sia arrivata proprio in questi giorni un’indiscrezione rilasciata a Detto Fatto da Jonathan.“A me è giunta voce che quello che si sarebbe dovuto consumare fu già consumato prima che iniziasse Ballando con le stelle“. Questo quanto rivelato dal noto opinionista che lavora al fianco di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Insomma, sulla base di queste dichiarazioni, sembra proprio che Arisa e Vito Coppola si conoscessero già da prima e che il loro sentimento fosse già nato prima dell’inizio del programma. Questo scoop sarebbe stato lanciato proprio in questi giorni ma pare che non sia stato creduto da tanti. Rossella Erra, infatti, avrebbe detto la sua ovvero che la storia tra i due è nata poco a poco e solo ed esclusivamente all’interno dello show di Milly Carlucci.

A Detto fatto viene lanciato lo scoop

Jonathan ancora sembra aver aggiunto che in realtà tra Arisa e Vito Coppola c’è tanta confusione. I due stanno insieme o no? “Non è chiaro in base a ciò che dicono“, avrebbe aggiunto Jonathan. Al termine della discussione, su questo argomento si è anche espressa Bianca Guaccero, la conduttrice “Visto che in passato Arisa ha avuto in passato delle delusioni io le auguro che abbia al suo fianco un uomo che la rende serena.”