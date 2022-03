Isola 2022, Cecilia Rodriguez fa un appunto e Ilary Blasi la mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziata ieri sera, lunedì 21 marzo 2022 la nuova edizione de L’Isola dei famosi ed è stato un grande successo. Tanti nuovi personaggi hanno preso parte a questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Cecilia Rodriguez. Tra i tanti concorrenti, che quest’anno hanno preso parte al reality come coppia, ci sarebbero Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo. In studio, a sostenere il fratello e il padre, proprio lei Cecilia. Jeremias ha già partecipato all’Isola dei famosi, mentre per Gustavo è la prima esperienza televisiva. Ad ogni modo, in studio sembra che sia accaduto qualcosa che in qualche modo ha stizzito Cecilia. Di cosa si tratta?

Isola dei famosi 2022, concorrenti ufficiali Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jeremias e Gustavo Rodriguez sono due concorrenti ufficiali dell’Isola dei famosi 2022 e di certo non hanno deluso le aspettative di coloro che credevano in loro. Hanno già vinto la loro prima prova, diventando la coppia leader di questa settimana. Poi, però, sembra che i due abbiano perso contro il duo composto da Clemente Russo e dalla moglie Laura Maddaloni. Nella seconda loro manche non si sono aggiudicati il bottino, ovvero un sacco con all’interno degli oggi che hanno deciso di portarsi in Honduras direttamente da casa. Durante la prova, è stato piuttosto evidente il fatto che Clemente e la moglie fossero in vantaggio, essendo due sportivi ed infatti per tutta la durata hanno mantenuto l’equilibrio ed anche la calma.

I familiari di Belen perdono la manche, Jeremias stizzito

Per poter arrivare al bottino, sembra che ogni coppia dovesse superare un percorso ad ostacoli, tenendo una mela tra le bocche. Il frutto però non poteva essere toccato e non poteva cadere. Ad un certo punto, Vladimir Luxuria sembra aver fatto notare un dettaglio, ovvero il fatto che Laura tenesse vicino a se il marito, tenendo ferma la mano dietro la testa di lui. Ilary avrebbe chiesto così ad Alvin se questo modo fosse corretto secondo il regolamento. I due coniugi però non stavano facendo nulla di male.

Cecilia Rodriguez stizzita e delusa in studio, Ilary Blasi la stronca

Jeremias sembra che ad un certo punto si sia stizzito perché pare che non avesse proprio inteso il fatto che avesse potuto utilizzare le mani per tenere il padre vicino. Ilary, intanto chiede un commento a Cecilia che ha subito fatto sapere di essere particolarmente delusa dal risultato di questa sfida.”Ci sono rimasta male“, avrebbe detto Cecilia. A quel punto Nicola Savino, che è un opinionista di questa edizione del reality, avrebbe detto a Cecilia che i suoi familiari avrebbero comunque perso questa sfida, perchè hanno toccato la mela. A quel punto Cecilia avrebbe detto “Non so, non ho visto… stavo pensando ad altro“. A questa battuta di Cecilia, Ilary avrebbe risposto “Vabbè, stacce!”. E’ questo un termine che si utilizza in romano per dire o ti piace o no è così.