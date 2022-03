Fedez, scrive un post sulle sue condizioni di salute e Chiara Ferragni …

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez nei giorni scorsi ha annunciato purtroppo di avere dei seri problemi di salute. Lo ha fatto pubblicando una serie di Instagram stories tra le lacrime, annunciando di aver ricevuto purtroppo una diagnosi piuttosto particolare e delicata, della quale per il momento ha preferito non parlarne. Il giovane rapper sembra che abbia voluto parlare con i suoi milioni di follower, senza scendere però nei dettagli, ma ecco che ieri è tornato a scrivere nuovamente per annunciare qualcosa di importante e ringraziare tutti per il sostegno ricevuto. Nella giornata di oggi, secondo quanto riferito da Federico, accadrà qualcosa di molto importante. Ma cosa ha dichiarato?



Fedez torna a parlare delle sue condizioni di salute e annuncia che oggi sarà un giorno importante

Fedez nel corso della giornata di ieri sembra aver annunciato che oggi, martedì 22 marzo sarebbe stata per lui una giornata molto importante e speciale. Lo ha detto ieri sera, spiegando che la giornata odierna sarebbe stata importante. Poi ha tenuto a ringraziare tutti, dagli amici, ai colleghi, follower e soprattutto la sua famiglia e la moglie per essergli stati molto vicini in questi giorni piuttosto dolorosi e sofferenti. A quanto pare, nella giornata di oggi Federico riceverà dei risultati molto importanti per il suo stato di salute, ma anche in questo caso sembra non aver aggiunto altro.



Il post di Federico, i ringraziamenti

“Domani per me sarà un giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Questo il post scritto da Fedez.



Demielinizzazione, potrebbe essere questa la malattia di cui soffre il rapper milanese

Come abbiamo già anticipato, il rapper non ha voluto dire molto sulla sua malattia ma un pò di tempo fa aveva annunciato di aver scoperto di essere predisposto allo sviluppo della sclerosi multipla. Si parla di demielinizzazione nella testa. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Federico.

