Adriana Volpe senza freni: “Mi piacerebbe molto …”

Adriana Volpe da circa una settimana ha terminato la sua avventura al Grande fratello vip, come opinionista. La showgirl si è calata in questo personaggio ed ha portato avanti per diversi mesi il ruolo di opinionista in modo davvero egregio. Ebbene, in questi giorni, sembra che la Volpe abbia rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Novella 2000. Oltre a parlare della sua esperienza come opinionista all’interno del reality di Canale 5, sembra che Adriana abbia anche parlato del futuro e della possibilità di vederla di nuovo come opinionista al Gf vip 7. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gf vip 6, Adriana Volpe e le parole sul suo futuro all’interno del programma

Nei giorni scorsi, reduce da una grande stagione come opinionista al Gf vip 6, sembra proprio che Adriana Volpe abbia rilasciato un’intervista a Novella 2000 parlando di questo ed anche di tanto altro. Durante la chiacchierata, pare che la giornalista abbia fatto una domanda alla opinionista, chiedendo se sarà presente nella prossima edizione del reality di canale 5. A quel punto, Adriana sembra che con la massima schiettezza abbia detto che al momento è presto parlarne. Ad ogni modo, sembra che non abbia nascosto il fatto che le piacerebbe tanto rifare questa esperienza, al fianco di Alfonso Signorini.“Ora è presto per dirlo, però mi piacerebbe molto…Dopo averci passato tanto tempo tra dentro e fuori, la casa di Cinecittà è quasi diventata casa mia…”.

Le parole dell’ex opinionista su alcuni ex concorrenti

Queste le parole di Adriana che ha anche parlato dei concorrenti che hanno preso parte all’ultima edizione del reality, svelando i suoi preferiti. Una di questi sarebbe Patrizia Pellegrino, che Adriana avrebbe sicuramente voluto vedere in finale. “Era un personaggio che aveva tanto da dire e da dare“, ha dichiarato ancora Adriana Volpe.

Il commento di Adriana su Soleil Sorge

E su Soleil Sorge? “Con tutto quello che le è successo in casa un’altra sarebbe crollata subito“. Queste ancora le parole della Volpe sulla nota influencer che è stata sicuramente una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality di Canale 5 e che adesso è giudice del programma La pupa e il secchione show, voluta fortemente da Barbara D’Urso.