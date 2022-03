Bianca Guaccero decide di rivelare “Sono sempre stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni si parla di un possibile flirt tra una nota conduttrice ed un noto cantante. Stiamo parlando di Bianca Guaccero, che da diversi anni è al timone di una trasmissione di casa Rai, ovvero Detto Fatto e di Fabrizio Moro. Ebbene, da qualche giorno si parla dei due e del fatto che Bianca e Fabrizio potrebbero essere una coppia. E’ pur vero che si conoscono da tanti anni e che un po’ di tempo fa i due hanno anche inciso un brano. Recentemente sembra si sia diffuso il gossip secondo cui i due sarebbero ad oggi una coppia. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione che è stata lanciata da Diva e Donna?

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra proprio che in questi giorni si sia diffusa una notizia secondo cui Bianca Guaccero e Fabrizio Moro siano fidanzati. E’ questa l’indiscrezione che è stata lanciata da Diva e Donna. Ma cosa c’è di vero? Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto, sembra proprio che Jonathan abbia fatto questa domanda alla conduttrice, ovvero proprio a Bianca Guaccero. Quest’ultima ha risposto e dalle sue parole si è intuito che la conduttrice in qualche modo abbia confermato il gossip.

La conduttrice risponde alla domanda e in qualche modo conferma il gossip

“Non ho problemi a dire che sono sempre stata con ragazzi bruni e scuri, non mi è mai capitato il biondo”. Queste le parole dichiarate da Bianca Guaccero, parole che sono state viste come una conferma del fatto che abbia una storia con Fabrizio Moro. Ricordiamo che era stato il settimanale Diva e Donna a lanciare questo gossip nei giorni scorsi parlando di un flirt tra la conduttrice ed il cantante. I due sarebbero stati anche fotografati insieme, mentre si trovavano a cena in un ristorante romano insieme a Renato Zero.

L’indiscrezione di Diva e Donna

“Poi Bianca e Fabrizio accompagnano a casa il cantante e si fermano in auto da soli in un parcheggio finche accortisi del fotografo si allontanano. Restano però i sorrisi e una sintonia speciale.” Questo ancora quanto si legge sul settimanale. Ad oggi, non sembra esserci nessuna conferma ufficiale ma neppure una smentita.