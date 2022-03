La pupa e il secchione Show, Federico Fashion Style una furia contro Vera Miales: “Quella è …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, martedì 22 marzo 2022, la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show ovvero il celebre programma di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. Ed ecco che così come non sono mancati i momenti di gioco e divertimento non sono mancati nemmeno i momenti di tensione. Tra questi quelli che hanno visto protagonista la pupa Vera Miales che ha ricevuto duri attacchi da parte di due dei giudici e di preciso da parte di Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La pupa Vera Miales al centro di critiche e polemiche

La seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata trasmessa nella serata di ieri e i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro tra la pupa Vera Miales, nota al pubblico per essere la fidanzata e promessa sposa di Amedeo Goria, e i due giudici della trasmissione ovvero Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Proprio quest’ultimo dopo aver avuto modo di visionare alcuni filmati avrebbe accusato la Miales di infedeltà. Parole di fronte alle quali la giovane donna non è rimasta in silenzio ma al contrario ha tentato di controbattere e soprattutto difendersi.

L’accusa di Federico Fashion Style a Vera Miales

Piuttosto dure sono state le parole espresse da Federico Fashion Style nei confronti di Vera Miales in coppia a La pupa e il secchione show con il secchione Nicolò Scalfi. Dopo la messa in onda di un RWM contenente le immagini di alcuni momenti trascorsi dalla coppia nel corso della settimana all’interno della villa ecco che il giudice della trasmissione si è subito rivolto alla Miales rivolgendole delle accuse, e nello specifico arrivando al punto di definirla infedele. “Cosa abbiamo visto Vera? Quella è fedeltà? Ho visto una manina morta che nella notte andava di qua e di là…Se sei fedele ad una persona non ti metti dentro la vasca con un altro e lo insaponi…”, queste esattamente le sue parole. Parole alle quali si sono susseguite quelle della fidanzata di Amedeo Goria che ha subito replicato “Non ho fatto niente di male”. Anche Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria ovvero la figlia di Amedeo Goria, è intervenuto sulla questione affermando “E’ un po’ ridicolo il tutto…”.

Soleil Sorge contro la pupa Vera Miales

Alle parole di Federico Fashion Style e Mirko Gancitano si sono poi aggiunte anche quelle dell’ex gieffina Soleil Sorge che rivolgendosi alla pupa ha dichiarato “Hai fatto un po’ come Mila con Mirko…” . Secondo Soleil quindi Vera si sarebbe avvicinata al secchione Nicolò con molta facilità e velocità. E proprio alle sue parole la fidanzata di Amedeo Goria ha risposto “Per me sei zero!”