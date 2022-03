Gerry Scotti senza freni: “Non mi avete …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quella formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è una delle coppie più famose ed apprezzate di Striscia la Notizia. E proprio per tale motivo la loro riunione dietro il bancone del noto TG satirico ha reso felici moltissimi telespettatori. E proprio il noto conduttore ha di recente rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nel corso della quale ha rivelato quanto sia stato difficile per lui e la Hunziker condurre Striscia nel corso degli ultimi anni.

Gerry Scotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme a Striscia la Notizia

Sono diversi anni che Gerry Scotti e Michelle Hunziker lavorano uno al fianco dell’altro a Striscia la Notizia. Per tale motivo la loro riunione dietro al bancone del noto programma ha reso felici tutti i fan. Gli ultimi anni però sembrano essere stati davvero molto complicati per i due conduttori e a rivelarlo è stato proprio Gerry Scotti nel corso di una recente intervista rilasciata al noto giornale Tv Sorrisi e Canzoni. Proprio a proposito di questo il conduttore ha dichiarato “Con Michelle abbiamo vissuto le due epopee di Covid 2020 e Covid 2021. Siamo dei mestieranti, in quei momenti lì siamo stati bravi a fare un lavoro difficile, ad accendere una luce diversa nel cervello quando attorno c’era il buio”.

Le parole del conduttore sulla sua vita privata

La carriera di Gerry Scotti è abbastanza lunga e soprattutto ricca di successi. Il conduttore si è infatti trovato per ben cinque edizioni alla guida di Paperissima e poi ancora ha condotto programmi come Striscia la Notizia, Passaparola ecc. Proprio quest’ultimo programma ovvero Passaparola era ai tempi ricco di bellissime ragazze ma nonostante ciò Gerry Scotti non si è mai trovato al centro di gossip o presunti gossip. A sottolineare tutto ciò è stato proprio il conduttore nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. E nello specifico nel tentativo di sottolineare appunto la sua serietà ha dichiarato “Sono un uomo costante, non mi avete letto sulle pagine di gossip neanche quando ero scapolo con dieci Letterine di Passaparola attorno”.

Gerry Scotti rivela come poter affrontare questo triste periodo

Il conduttore di Striscia la Notizia ha poi concluso la sua intervista facendo riferimento al triste e complicato momento che tutto il mondo si trova a dover attraversare. E proprio in riferimento alla difficoltà provata nel condurre un programma come Striscia in questo momento ecco che Gerry Scotti ha dichiarato “L’unica arma è la satira, può scalfire questo male che si è ripresentato ai nostri occhi”.