E’ sempre mezzogiorno, momenti di panico in studio, la Clerici urla e chiede aiuto

E’ andata in onda nella mattina di ieri, mercoledì 23 marzo 2022, una nuova e particolare puntata di E’ sempre mezzogiorno ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un piccolo incidente che ha provocato un po’ di panico in studio e allarmato soprattutto la conduttrice. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Panico nello studio televisivo di E’ sempre mezzogiorno

Quella di ieri è stata una puntata molto particolare di E’ sempre mezzogiorno in quanto all’interno dello studio, proprio durante la diretta, è accaduto qualcosa che ha molto allarmato la conduttrice e i presenti. Nello specifico un piccolo incidente si è verificato durante la preparazione del piatto presentato di preciso da Gian Piero Fava. La conduttrice ha infatti pensato bene di mettere sull’induzione una teglia con all’interno delle chips di polenta. Ed ecco che ad un certo punto la padella si è riscaldata troppo e per tale motivo ha preso fuoco.

Paura per Antonella Clerici: “Sta bruciando, aiuto! Brucia”

Ad accorgersi del fatto che la padella stesse prendendo fuoco è stata proprio la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, e quindi Antonella Clerici, che senza pensarci due secondi ha prima emesso un grido molto forte e successivamente ha chiesto aiuto. “Sta bruciando, aiuto! Brucia“, queste esattamente le sue parole. Ad intervenire con molta velocità è stato proprio Gian Piero Fava che ha preso la teglia con all’interno le chips di polenta e ha subito rovesciato il tutto dietro al bancone. Successivamente ha poi posato la teglia vuota sulla cucina e rivolgendosi alla Clerici ha affermato “Tranquilla Anto, stai tranquilla”. L’uomo ha poi cercato di riportare il sorriso sul volto della conduttrice e di tutti i presenti preoccupati semplicemente affermando ” “Si capisce che una volta ho fatto il pompiere?”.

Le parole della conduttrice di E’ Sempre Mezzogiorno sull’incidente in studio

Antonella Clerici proprio subito dopo l’incidente in studio si è poi espressa affermando “Mi sono avvicinata per mettere il sale nella polenta, non mi sono resa conto della pericolosità dell’induzione”. Quando pochi secondi dopo tutto era stato risolto ecco che in studio molti hanno iniziato a scherzare su quanto era successo. E anche la scelta della musica di sottofondo, ovvero il brano ‘Se bruciasse la città’, ha fatto sorridere i presenti.