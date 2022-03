Gianni Morandi, posta una foto e commenta “C’è …”, il web molto preoccupato per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi, Gianni Morandi è stato sottoposto ad una importante operazione alla mano e sembra che soltanto adesso sia tornato su Instagram rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. “Ci vuole pazienza, c’è di peggio”, con queste parole il cantante reduce da un grandissimo successo al Festival di Sanremo sembra aver annunciato il suo ritorno sui social, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Così, il cantante ha rassicurato tutti quelli che in questi giorni si sono preoccupati per lui e dunque, amici, colleghi, follower. Ma cosa gli è accaduto?

Gianni Morandi annuncia lo stop forzato del suo tour

Soltanto qualche giorno fa, Gianni Morandi aveva a sorpresa annunciato lo stop del suo tour per un problema di salute. Gianni, uno dei cantanti più amati di sempre del nostro paese, da diversi anni è molto attivo sui social e nello specifico su Instagram, dove è molto seguito. Settantasette anni, ma uno spirito davvero molto più giovane della sua effettiva età, Gianni ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Apri tutte le porte, piazzatosi al secondo posto della classifica, ottenendo un successo davvero strepitoso.

Operazione alla mano, Gianni pubblica una foto per annunciare il ritorno sui social

Purtroppo dopo che lo scorso anno è rimasto vittima all’incidente avvenuto nella sua abitazione e che lo ha costretto al ricovero per diverse settimane, il cantante ha continuato ad avere delle ripercussioni sulla sua salute.“Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”. Questo quanto aveva dichiarato lo stesso qualche giorno fa sui social, facendo preoccupare tanti. Stop forzato, quindi, per Gianni che dopo il Festival aveva iniziato un tour con diverse tappe in tutta Italia.

Grande preoccupazione per le sue condizioni di salute

Nelle scorse ore, si è così mostrato con la mano completamente ingessata e sostenuta da un supporto, per rimanere alta rispetto al corpo. Nella foto si è visto anche una fasciatura che ricopre l’avambraccio fino su al gomito. In questa foto, che ha pubblicato sui social, Gianni è apparso piuttosto provato, ma ovviamente superato questo momento di stop, tornerà ad avere la grinta e la forza di sempre.