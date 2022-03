Belen e Stefano, Cecilia a ruota libera: “Stefano …”

0 SHARES Condividi Tweet

È da un po’ di tempo che si parla di Belen e Stefano De Martino visto che i due sarebbero tornati nuovamente insieme. La coppia è stata paparazzata in diverse occasioni e seppur abbiano cercato di mantenere il massimo riserbo, sembra proprio che marito e moglie siano tornati insieme o meglio sembra che stiano riprovando ad avere una storia. Un grande amore quello tra Belen e Stefano che nonostante abbiano più volte deciso di separarsi poi alla fine l’amore ha sempre prevalso su tutto. A circa 2 anni esatti dalla seconda rottura, la coppia adesso vuole riprovarci e pare che si stiano frequentando nonostante comunque non ci sia una convivenza e neppure un progetto in tal senso. I due però si dividono tra le loro rispettive case e soprattutto sulla gestione del figlio Santiago che oggi ha ben 9 anni. Entrambi hanno voluto mantenere il massimo riserbo sulla loro situazione sentimentale, ma adesso a parlare sembra essere Cecilia Rodriguez la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV. Ma cos’ha dichiarato la sorella di Belen?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme?

Ebbene, sembra proprio che Stefano De Martino e Belen Rodriguez stiano provando ad avere un rapporto. A 2 anni dalla seconda rottura, adesso Stefano e Belen sono tornati insieme anche se ognuno vive nella propria casa. A parlare di questo ritorno di fiamma è stata Cecilia, la sorella di Belen,che ha rilasciato delle dichiarazioni. In qualche modo, Belen in quest’ultimo periodo è stata piuttosto criticata per via del suo legame con Antonino Spinalbese, finito subito dopo la nascita della loro piccola Luna Mari. A circa 6 mesi dal parto infatti Belen e Antonino si sono detti addio a quanto pare per una incompatibilità caratteriale.

Le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

Ad ogni modo, a poche settimane dalla fine di questa relazione, Belen sarebbe ritornata con Stefano, anche se questa relazione sarebbe stata tenuta nascosta fino a poco tempo fa. “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”. Queste le parole dichiarate da Cecilia che è intervenuta così per difendere la sorella Belen. Ovviamente Cecilia ha sottolineato di non aver mai dubitato della sincerità della sorella e poi ha parlato ancora dei trascorsi sentimentali della showgirl. “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”, questo ha dichiarato Cecilia.

Il chiaro riferimento a Stefano De Martino

“Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”. Ed ancora queste le parole dichiarate da Cecilia che in qualche modo ha fatto riferimento a Stefano De Martino.