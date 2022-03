Michelle Hunziker decide di sbilanciarsi “Potrebbe succedere che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker è reduce da un grande successo avuto con il suo programma Michelle Impossible. Adesso, in questi giorni si è diffusa una nuova notizia secondo la quale il programma potrebbe tornare. Intanto, Michelle sembra essere pronta a tornare dietro il bancone di Striscia la notizia, come conduttrice insieme a Gerry Scotti.

Michelle Hunziker, pronta la seconda stagione del suo programma Michelle Impossible?

Michelle è una delle conduttrici più importanti e più amate del mondo della televisione. Il pubblico la sostiene sempre e la segue con tanto affetto. Ad ogni modo, la conduttrice ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, parlando del successo ottenuto a Michelle Impossible, lo show che è andato in onda su Canale 5 nelle scorse settimane. Il programma ha avuto un grandissimo successo in termini di ascolti. Sulla base di questo successo, potrebbe esserci la possibilità che Michelle possa tornare con una seconda edizione del programma.

Le parole della conduttrice pronta a tornare al timone di Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti

“Secondo me ci sarà un seguito, ma andrebbe chiesto all’azienda. Con Michelle Impossible si è realizzato un sogno, portare il varietà su Canale Cinque“. Queste le parole dichiarate da Michelle nel corso dell’intervista. Inevitabilmente nel corso di questa chiacchierata, Michelle avrebbe parlato del ritorno a Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti, il noto Tg satirico che va in onda da oltre 20 anni. Per Michelle sembra essere sempre una grande emozione.“Sono quasi due decenni che lavoro a Striscia la notizia, mi fa paura dirlo, ma è incredibile e per me continua a essere un appuntamento fisso con il pubblico dove è bello tornare. L’attualità è sempre nuovo”. Queste ancora le parole dichiarate da Michelle.

Nuovo amore per Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi?

In quest’ultimo periodo, la nota conduttrice sembra essere finita al centro del gossip per via di un nuovo amore. Si tratterebbe dell’ex gieffino Giovanni Angiolini, anche se nessuno dei due ha confermato questa relazione. I due sarebbero stati avvistati insieme, anzi sarebbero stati fotografati in atteggiamenti piuttosto intimi e privati. Ad ogni modo, al momento nessuno dei due sembra aver rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo