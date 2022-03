Michelle Hunziker, la segretaria di Giovanni Angiolini decide di parlare …

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno a questa parte Michelle Hunziker è tornata ad essere al centro del gossip. Il motivo sembra essere soltanto uno, ovvero la storia piuttosto chiacchierata con Giovanni Angiolini. Ebbene, a poche settimane di distanza dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle sarebbe di nuovo innamorata. I due sarebbero stati paparazzati in questi giorni ma al momento nè Michelle nè Giovanni avrebbero rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Si tratterebbe di foto in cui i due si baciano e sarebbero state scattate da alcuni paparazzi tedeschi. Adesso, dichiarazioni importanti al riguardo sarebbero state rilasciate dalla segretaria di Giovanni, il medico ex concorrente del Grande fratello. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi ha ritrovato l’amore?

Michelle Hunziker, a poche settimane di distanza dalla fine della storia con Tomaso Trussardi avrebbe già una nuova fiamma e si tratterebbe di un ex gieffino. Ebbene si, pare proprio che Michelle stia frequentando Giovanni Angiolini, il noto medico del Grande fratello. I due sarebbero stati pizzicati in Sardegna in atteggiamenti piuttosto intimi. Nello specifico, sarebbero emerse delle foto in cui Michelle e Giovanni si scambiano dei baci. Se i due al momento non sembra abbiano rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, a parlare è stata la segretaria di Giovanni.

A parlare è la segretaria di Giovanni Angiolini

“Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco”. Insomma, dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato dei dubbi sulla vera natura del rapporto che lega Michelle a Giovanni. Molto probabilmente i due si stanno davvero frequentando, ma avrebbero deciso di tenerla segreta per un pò.

Cosa c’è tra Michelle e Giovanni?

Giovanni, in realtà, è stato da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Di lui sappiamo qualcosa perchè ha preso parte al Grande fratello un pò di tempo fa. E’ un medico e chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Stando a quando riferito da alcuni giornali di gossip Michelle e Giovanni si sarebbero conosciuti un pò di tempo fa grazie proprio alla passione che hanno in comune per lo sport.