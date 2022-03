Caterina Balivo diretta su Alberto Matano e lui replica

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la messa in onda del programma Il Cantante mascherato e tra poche ore andrà in onda la quarta puntata. Cresce anche l’attesa per cercare di capire chi si cela dietro la maschera SoleLuna. Chi si nasconde sotto questa tanto chiacchierata maschera? In molti sembra che in queste settimane abbiano fatto il nome di Cristiano Malgioglio, vuoi per alcuni di modi di fare, di parlare e per alcuni indizi dati. Ma è davvero lui? Qualcuno sembra aver dei dubbi al riguardo. Un giudice de Il Cantante mascherato, ovvero Caterina Balivo pare abbia detto la sua al riguardo, spiegando il perchè a suo modo di vedere Cristiano non potrebbe essere dietro quella maschera.



Il cantante mascherato, chi si cela dietro la maschera SoleLuna?

Ebbene, continua l’attesa per cercare di capire chi si nasconde dietro la maschera SoleLuna. In queste settimane si è spesso fatto il nome di Cristiano Malgioglio, ma in realtà, sono in tanti ad avere anche dei dubbi al riguardo. Una tra tutte Caterina Balivo, la conduttrice che fa parte del cast del programma di Milly Carlucci. Proprio nel corso della puntata de La vita in diretta, andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 24 marzo 2022, sembra che la Balivo abbia espresso il suo parere al riguardo.

Caterina Balivo convinta che dietro la maschera non ci sia Cristiano Malgioglio

“Non può essere Cristiano Malgioglio”, avrebbe ammesso in modo piuttosto sicuro la giurata del programma di Milly. Ad ogni modo, avendo avuto pochi minuti a sua disposizione non ha potuto spiegare i motivi per i quali secondo lei dietro la maschera non può esserci il noto paroliere siciliano.



Alberto Matano dietro una delle maschere? Il pensiero della Balivo

Poi Caterina avrebbe aggiunto che secondo lei, dietro una delle maschere dello show ci sarebbe proprio lui, Alberto Matano ed avrebbe aggiunto che potrebbe essere dietro il Pulcino o il Pinguino. A quel punto, Matano avrebbe detto “Sono un grande attore darling, quindi potrei anche bluffare”. Le parole del conduttore non sembra abbiano confermato il pensiero di Caterina, ma nemmeno smentito. Poi il conduttore avrebbe aggiunto “I miei venerdì sera sono diventati un inferno perché durante il Cantante Mascherato vengo bombardato di messaggi. Sei il Camaleonte? Sei la Volpe?”

