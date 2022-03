Rudy Zerbi una furia contro LDA “Ignorante …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici, continua a far parlare di se Luca D’Alessio meglio conosciuto all’interno della scuola come LDA. Stiamo parlando del figlio del noto cantautore e cantante partenopeo Gigi D’Alessio. In questi mesi di permanenza all’interno del programma, sembra proprio che LDA abbia avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico ed anche apprezzare per le sue doti canore.

Amici, LDA e Calma offendono il brano La Paranza di Daniele Silvestri

Ebbene, sembra proprio che nel daytime di Amici, andato in onda ieri, si sia assistito ad una scena considerata imbarazzante che ha visto protagonisti Calma e LDA. I due, dopo aver visto i brani assegnati per la seconda puntata, pare si siano lamentati. Nello specifico sembra che LDA non sia stato d’accordo su un brano nello specifico, ovvero La Paranza di Daniele Silvestri. Il giovane cantante avrebbe iniziato così a criticare il brano e pare che abbia utilizzato anche delle parole piuttosto dure e offensive.

Offese e critiche al brano di Silvestri, interviene Rudy Zerbi

“Vestiamoci da papere allora”, avrebbe dichiarato LDA, offendendo e denigrando il brano in questione. Subito dopo Rudy Zerbi ha voluto parlare con lui e pare che il maestro di canto sia apparso piuttosto dispiaciuto e deluso per quanto accaduto. Rudy avrebbe fatto presente al giovane cantante che La Paranza è un brano molto interessante al cui interno contiene dei riferimenti alla cronaca italiana e criminalità. Rivolgendosi poi ad LDA e Calma, sembra abbia anche aggiunto dell’altro “Siete ignoranti, presuntuosi e fate una figura terribile. Avete preso per il cu*o una canzone e siete cascati male perché il contratto di quella canzone l’ho fatto io”.

Le parole di Rudy Zerbi nei confronti degli allievi “Ignoranti e presuntuosi Il confronto tra allievo e professore non è finito però, visto che Zerbi avrebbe anche illustrato a LDA tutti i premi ed i riconoscimenti ottenuti da Daniele Silvestri nel corso della sua carriera, anche per questo brano oggetto di discussione. Terminato il suo sfogo, Rudy avrebbe ancora detto ai due allievi che devono vergognarsi e che sono stati piuttosto strafottenti e supponenti. LDA avrebbe tentato di dare una spiegazione al suo comportamento, ma il professore è apparso piuttosto fermo sulle sue posizioni e non ha voluto sentire altro.