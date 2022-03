Fedez, Mauro Corona lascia tutti senza parole: “Darei un rene per …”

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia della malattia che ha colpito il noto rapper italiano Fedez ha commosso moltissime persone. In tanti infatti non hanno perso l’occasione di rivolgere all’artista il proprio pensiero e dedicargli delle belle parole. Tra questi anche il noto scrittore italiano Mauro Corona che nel corso della puntata di Cartabianca, ovvero il programma condotto da Bianca Berlinguer, ha voluto rivolgere un bellissimo pensiero al marito di Chiara Ferragni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Fedez annuncia sui social di aver scoperto di essere malato

Fedez e Chiara Ferragni sono soliti utilizzare i social per mantenere un diretto e stretto contatto con i propri followers ai quali sono soliti raccontare ogni aspetto della propria vita. Ed ecco che lo stesso è accaduto nei giorni scorsi quando Fedez, attraverso il suo account Instagram, ha annunciato a tutti i suoi followers di aver scoperto di avere un serio problema di salute. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”, queste le parole espresse da Fedez che ha poi continuato informando i suoi followers di dover intraprendere un percorso lungo ed importante e di poter contare sulla sua splendida famiglia. “Se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche a una sola persona, perché magari non ha la mia stessa fortuna di essere circondato da così tanti affetti, allora riuscirò a dare un senso a questa parentesi della mia vita“, così aveva concluso.

Le parole di Mauro Corona per Fedez

Sono state moltissime le persone che hanno commentato la notizia esprimendo il proprio dispiacere ma non solo. In molti hanno voluto far sentire al rapper il proprio sostegno e la propria vicinanza, e tra coloro che hanno commentato vi troviamo anche il noto scrittore Mauro Corona che a Cartabianca a proposito di Fedez si è espresso rivelando di essere molto dispiaciuto sia per lui ma anche per tutte le persone che purtroppo soffrono. “Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male”, queste esattamente le sue parole.

Mauro Corona e il pensiero sulla guerra

Mauro Corona oltre che dedicare delle bellissime parole a Fedez ha poi parlato della guerra in Ucraina rivelando “La guerra è il pane quotidiano della notizia. Io purtroppo non riesco più a vivere la mia quotidianità senza pensare ai bambini che muoiono e a tutte le persone che scappano”. Lo scrittore ha poi concluso “Il mondo è bello e feroce come diceva Andrej Platonovič Platonov”.