Giancarlo Magalli al veleno su Alessandro Cattelan: “Non è nuovo ma…”

Uno dei conduttori Rai più famosi e allo stesso tempo apprezzati è sicuramente Giancarlo Magalli. Stiamo parlando nello specifico del noto autore e conduttore da molti anni alla guida di programmi di grande successo. Ma non solo, Magalli molto presto tornerà in televisione come attore, e nello specifico lo farà in Don Matteo.

Grande successo per Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è uno dei volti noti della Rai. Un uomo al quale nel corso della sua lunga carriera sono stati affidati diversi programmi di grande successo e che molto presto, esattamente tra pochi mesi, tornerà in televisione con la nuova stagione di Don Matteo. Stiamo nello specifico parlando della serie televisiva all’interno della quale interpreta il ruolo di vescovo. Ma il suo grande sogno è quello di prendere parte ad un programma di grande successo in Rai ovvero Tale e Quale Show. Ma la sua idea sarebbe quella di partecipare come giurato al fianco di coloro che da tempo sono ormai presenti ovvero Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Le parole di Giancarlo Magalli

“Mi piacerebbe sapere cosa farò l’anno prossimo. I nuovi direttori trasversali, che poi sono nuovi fino a un certo punto, non si sono sentiti. Io sono uno che andrebbe avanti a lavorare a lungo, non vorrei sparire di colpo. Ad esempio, mi piacerebbe molto far parte di una giuria. Tale e Quale Carlo Conti me lo propose la prima edizione con Lippi e la Goggi, ma ero impegnato quell’anno… Da lì, non me l’ha più fatto fare“. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Giancarlo Magalli che ha poi continuato rivelando di chiedere ogni giorno di poter fare la trasmissione. “Ogni anno glielo chiedo e ogni anno ci sono Panariello, De Sica, quell’altro… Allora scherzando gli dico: ‘Quando ti devo chiamare per trovare posto?’. Anche Tu sì que vales mi piacerebbe molto. Per Ballando con le Stelle, forse sarei meno portato”, queste le parole con cui ha concluso il suo intervento.

Il pensiero di Magalli su Cattelan: “Lavora da più di 20 anni”

In riferimento alla sua carriera Magalli ha rivelato che sono molte le trasmissioni alla ricerca di ‘volti nuovi’. E proprio a tal proposito ha dichiarato “Per carità, io sono favorevole, al punto che me ne sono andato dai Fatti Vostri per lasciare spazio a Salvo Sottile. Però tra i volti nuovi penso a Cattelan, che poi non è nuovo ma lavora da più di 20 anni, e ogni cosa che fa funziona e non funziona. Per cui, prima di buttare i vecchi bisogna pensarci”, queste le sue parole.