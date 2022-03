Isola dei Famosi, Luxuria su Ilary Blasi: “Sono certa che ci andrò d’accordo, ma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha avuto inizio pochi giorni fa, e di preciso lo scorso martedì 22 marzo 2022, il noto reality show di Canale 5 ovvero l’Isola dei Famosi. Ed ecco che proprio di recente ad esprimersi sul reality e sulla conduttrice Ilary Blasi è stata l’opinionista Vladimir Luxuria. Ma, quali sono state le sue parole?

Il pensiero di Vladimir Luxuria su Ilary Blasi

Vladimir Luxuria ha partecipato all’Isola dei Famosi come naufraga, come inviata e come opinionista. E proprio in questa nuova edizione del reality si trova a svolgere il ruolo di opinionista al fianco di Nicola Savino. Di recente Luxuria ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale ha parlato proprio di questa sua nuova esperienza in televisione ma non solo. Ha anche espresso il suo parere sulla conduttrice,e quindi sulla bellissima Ilary Blasi.”La considero schietta, simpatica e alla mano. Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima “illarità”, ma non escludo neppure quelli seri e profondi. Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti”, queste esattamente le sue parole.

Il pensiero di Vladimir Luxuria sulle coppie che si formano all’Isola dei Famosi

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Novella 2000 ecco che Vladimir Luxuria ha inoltre parlato delle coppie che sono solite formarsi all’interno del reality e del perché questo succede. Secondo l’opinionista, che ha avuto modo di vivere anche la dura esperienza da naufraga, questo succede “Per occupare il tempo…quando sei costretto a vivere in pochi metri quadri di casa o di costa sabbiosa, alla fine trovi il modo di evadere, se non altro con la testa“. Vladimir Luxuria parlando nello specifico dell’Isola ha dichiarato “Sull’Isola dei famosi è più raro che Cupido scocchi le sue frecce, in quel caso il bisogno primario è sopravvivere. Da naufragoio avrei voluto fidanzarmi con una mozzarella di bufala”.

L’opinionista commenta la polemica sulla sua eliminazione da Il Cantante Mascherato

L’eliminazione di Luxuria da Il Cantante Mascherato ha fatto molto discutere e nello specifico sembrerebbero essere nate delle polemiche. Infatti sono molti coloro che credono che tale eliminazione sia stata in realtà programmata per permettere all’opinionista di partecipare al reality show di Canale 5. A proposito di tale polemica Luxuria si è espressa affermando che non è assolutamente così in quanto ha partecipato a quattro puntate su sei mancando per poco alla semifinale. Luxuria ha poi precisato “Il Cantante Mascherato è l’unica trasmissione in cui ai concorrenti non viene proibito di partecipare ad altri formato proprio perchè, il fatto di figurare altrove, può rendersi utile a disorientare lo spettatore che avrebbe così più difficoltà a capire chi ci sia sotto la maschera”.