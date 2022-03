Vladimir Luxuria al veleno contro Floriana Secondi “E’ veramente di basso livello”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, è andata in onda la seconda puntata de l’Isola dei famosi 2022. Nel corso della serata, sembra che siano stati tanti i colpi di scena e pare che siano già scoppiate le prime polemiche. Ad un certo punto, nello specifico, sembra ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra due concorrenti, ovvero Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi. Pare che sia stata proprio quest’ultima a scagliarsi contro l’attore e pare che siano volate parole molto pesanti. Ma cosa è successo tra i due?

Isola dei famosi, è scontro tra i due concorrenti di questa edizione del reality

Nel corso della puntata di ieri de L’Isola dei famosi, sembra che ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi. Pare che sia stata proprio quest’ultima a scagliarsi contro l’attore e pare che tra i due siano volate delle parole piuttosto pesanti. L’ex gieffina avrebbe dato dell’infame e dello sleale all’attore.



Floriana Secondi accusa Nicolas Vaporidis di essere un privilegiato, volano parole pesanti

Floriana sembra abbia sostenuto che l’attore è un privilegiato. Il motivo? Pare che la produzione gli abbia dato la possibilità di poter portare con se un rasoio elettrico sull’Isola. A quel punto sarebbe intervenuta la conduttrice e l’inviato, ovvero Ilary Blasi e Alvin, spiegando che questo gli sarebbe stato concesso per una questione legata alla salute. Dopo lo scontro tra i due pare che sia intervenuta anche Vladimir Luxuria, la quale si sarebbe scagliata contro Floriana Secondi.



Vladimir Luxuria si scaglia contro la naufraga

“Lei è un personaggio forte, è sicuramente molto simpatica, ma qua non mi è piaciuta per niente…Accusare qualcuno di avere un oggetto per esigenze mediche è veramente di basso livello!”. Queste ancora le parole dichiarate da Vladimir che si è così scagliata contro la naufraga. Tutti sembra siano stati d’accordo con Vladimir. Nicolas ha cercato di giustificarsi, dopo essere stato accusato ingiustamente. L’attore nello specifico sembra aver voluto ribadire il fatto che a parer suo, Floriana è soltanto arrogante.



Nicolas tenta di difendersi dalle accuse della naufraga

“Non fa altro che lamentarsi…Pensa Ilary che mi ha chiamato infame…Mi spiace, ma non ci sto…Faccio un passo indietro…”. Queste ancora le parole dichiarate da Nicola Vaporidis, parlando proprio di Floriana. Quest’ultima però avrebbe continuato il suo attacco nei confronti di Vaporidis, parlando di un telefono, di cui ovviamente tutti sono stati privati prima dell’inizio di questa avventura, tranne lui. Anche in questo caso, Nicolas avrebbe tentato di giustificarsi chiedendo che la produzione controllasse il suo zaino e nel caso in cui avessero trovato il telefono, avrebbe abbandonato il programma senza alcun problema. “Controllate tranquillamente lo ziano. Non ho mai avuto il telefono. Disposto ad andarmene da qua”.