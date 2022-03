Mara Venier, fuori di sè: “Io non ho mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nelle scorse ore è apparsa sui social ed è sembrata parecchio infuriata per un qualcosa di molto grave che le è accaduto. Ebbene, sembra che la nota conduttrice, una tra le più amate di sempre, sia stata in questi giorni protagonista di una vera e propria truffa. La sua immagine sarebbe stata utilizzata per pubblicizzare un prodotto dimagrante, il problema è che Mara non ne fosse proprio a conoscenza. Su Instagram ecco che la conduttrice nelle scorse ore ha condiviso questa immagine, spiegando di essere stata truffata e che l’immagine era soltanto un fotomontaggio. Inoltre, la Venier avrebbe utilizzato delle parole abbastanza dure. Ma cosa ha dichiarato?



Mara Venier vittima di una truffa sui social

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi Mara è stata vittima di una truffa. Pare che la sua immagine sia stata utilizzata per fare pubblicità ad un prodotto che in realtà Mara non conosce e non ha mai utilizzato. Ma soprattutto sembra che la conduttrice non sia stata mai contattata dall’azienda in questione per fare pubblicità.



Lo sfogo della conduttrice sui social “Mai fatta pubblicità a questo prodotto”

“Mai fatta pubblicità a questo prodotto mai!! È un fotomontaggio! Una truffa!”. Questo quanto tuonato dalla conduttrice di Domenica In che ha così voluto rendere partecipi i suoi fan e follower, invitandoli a non fidarsi di questa pubblicità. La sua immagine è stata “rubata” senza permesso e associata alla vendita di questo prodotto. La conduttrice ancora ha ribadito che si tratta di una truffa e quelle che tengono in mano questo “Prodotto miracoloso dimagrante” non sono le sue.

Mara Venier una furia sui social, il sostegno di amici e colleghi

“Le mani non sono le mie!”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice che non è la sola nel mondo dello spettacolo ad essere stata presa di mira dai truffatori negli ultimi anni. Mara intanto, dopo aver pubblicato il suo post, ha ricevuto tanti commenti e tanti like da parte di semplici follower, colleghi e amici. Nello specifico sembra che la Venier abbia ricevuto il sostegno da parte di Valerio Scanu, ed ancora Nunzia De Girolamo e dell’ex senatore Antonio Razzi.

…