Maurizio Costanzo diretto su Gerry Scotti: “Trovo che …”

Continua la programmazione di Striscia la notizia, ovvero il tg satirico e programma piuttosto popolare di Canale 5. Nel corso di questo anno, abbiamo visto diversi conduttori dietro il bancone del TG satirico di Canale 5, alternarsi a seconda del periodo. Si è iniziato a settembre 2021 con una coppia del tutto inedita, ovvero quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Poi è stata la volta di Roberto Lipari e Sergio Friscia e poi è toccato alla coppia per eccellenza, ovvero quella formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.



Striscia la notizia, un anno di cambiamenti dietro il bancone del tg satirico

Adesso invece sembra essere la volta di Gerry Scotti, che anche in altre occasioni è stato il conduttore di Striscia la Notizia, ottenendo successo davvero strepitoso. Gerry non è infatti nuovo ma ha già condotto Striscia la notizia, per lo più insieme a Michelle Hunziker, formando una coppia davvero formidabile e molto amata dal pubblico italiano.



Maurizio Costanzo su Nuovo commenta questi cambiamenti del programma di Antonio Ricci

A parlare di tutti questi cambiamenti riguardanti il programma in questione è stato proprio Maurizio Costanzo, il quale è intervenuto nella sua rubrica che tiene sul settimanale Nuovo. “Trovo che ci siano state tante novità curiose, mi sono sembrate delle normali operazioni dovute a esigenze contingenti”. Questo quanto dichiarato dal marito di Maria De FIlippi. Ebbene, pare che proprio Gerry Scotti una volta tornato al timone del programma sembra abbia dovuto in qualche modo adeguarsi a vari cambiamenti. È stato affiancato infatti per un po’ di tempo da Francesca Manzini con la quale aveva già condiviso un’ altra esperienza nel TG satirico di Canale 5 e poi alla fine è arrivata Michelle Hunziker.



Si ricompone la coppia Gerry Scotti Michelle Hunziker, il commento di Costanzo

Ebbene, sembra che Maurizio Costanzo in qualche modo si sia espresso su queste modifiche, rispondendo ad un lettore. Quest’ultimo pare abbia considerato queste continue modifiche “destabilizzanti”. Insomma, vanno bene le novità, ma forse quelle relative al tg satirico nell’ultimo periodo sono state considerate eccessive. Intanto Gerry Scotti pare che abbia voluto dedicare un post proprio alla sua collega Francesca Manzini, con la quale ha condiviso un’esperienza a Striscia la notizia. “Sentivo un vuoto senza di lei”, avrebbe detto Gerry.