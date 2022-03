Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme ad una manifestazione ed Eros Ramazzotti scrive “Amatevi, non c’è altra via …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi come abbiamo già avuto modo di vedere in diverse occasioni, purtroppo si sono lasciati dopo 10 anni di grande amore. Ad ogni modo, a distanza di 2 mesi dall’annuncio della separazione sembra che i due si siano mostrati per la prima volta insieme sui social network. Si è trattato di un evento piuttosto importante per il noto rampollo della casa di moda, una tra le più importanti e famose del nostro paese. All’evento pare che fosse presente anche Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a distanza di due mesi dalla separazione appaiono di nuovo insieme

Ebbene, sembra che Michelle e Tomaso Trussardi sono apparsi insieme per la prima volta dopo ben 2 mesi dalla loro separazione. L’evento che li ha uniti si chiama Fast cars Slow food e pare che faccia parte del Motor Valley che si sta svolgendo proprio in questi giorni in Emilia Romagna. Trussardi è l’ambasciatore di questo evento. A questa manifestazione piuttosto importante per Tomaso hanno preso parte Michelle ma anche Aurora e le altre due figlie ovvero Sole e Celeste nate proprio dall’amore tra la conduttrice e l’imprenditore.



Il post di Eros Ramazzotti non passa inosservato

Qualcuno però anche notato che proprio in quelle ore in cui si svolgeva la manifestazione Eros Ramazzotti sui social non sia stato a guardare. Il cantante infatti avrebbe pubblicato una fotografia in cui appare proprio lo stesso insieme alla sua amata figlia Aurora. Nella didascalia pare si siano lette queste parole “Amatevi, non c’è altra via”. Sembra che in molti abbiano inteso queste parole come una vera e propria frecciata nei confronti di Michelle e di Tomaso.



Frecciata di Eros nei confronti di Michelle e Tomaso?

Che Eros Ramazzotti abbia voluto in qualche modo far capire di non essere rimasto poi così tanto sorpreso dal riavvicinamento di Michelle e Trussardi? Purtroppo non c’è una risposta a questo interrogativo anche se poi il cantante ha pubblicato un’altra storia con una citazione di John Lennon. “Viviamo in un mondo dove ci nascondiamo per fare l’amore mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”. In questo caso però in molti pare abbiano visto un riferimento a quello che sta avvenendo in queste settimane in Ucraina.

