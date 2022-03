Mara Venier mette in imbarazzo Stefano De Martino su Belen e lui risponde ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri nel salotto di Domenica in si è presentato Stefano De Martino, ovvero l’ex ballerino e conduttore ormai di casa Rai. Stefano è stato ospite così per l’ennesima volta nel salotto di Mara Venier, ma questa volta la conduttrice ha voluto in qualche modo appunto punzecchiarlo, facendo qualche domanda sul presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez.



Domenica In, Stefano De Martino punzecchiato da Mara Venier sul rapporto con Belen Rodriguez

Negli ultimi tempi, infatti si è tanto parlato di questo ritorno di fiamma tra i due e Stefano e Belen sarebbero state anche paparazzati in diverse occasioni sia a casa di lui che a casa di lei. Entrambi però non hanno rilasciato alcuna dichiarazione riguardo questo presunto ritorno di fiamma e non hanno così né confermato né tanto meno smentito. Ad un certo punto dell’intervista, sembra che parlando proprio del figlio Santiago la conduttrice abbia chiesto a Stefano se stesse insieme alla mamma in quel momento. “Penso di si”, avrebbe risposto Stefano.



La domanda di Mara, Stefano risponde senza rivelare nulla

A quel punto, la conduttrice avrebbe punzecchiato il suo ospite. “Non voglio essere invadente e chiederti cose che sono solo tue e della persona che c’è dall’altra parte, ma vorrei sapere che momento è questo“, avrebbe chiesto la conduttrice. La risposta di Stefano non è tardata ad arrivare. “Le sale d’aspetto del dentista sono piene di quei giornali. Basta non andare dal dentista”, ha scherzato Stefano. Ad ogni modo, il conduttore di Stasera tutto è possibile, poi sembra essere tornato serio e in qualche modo ha dichiarato di essere piuttosto sereno e felice senza però aggiungere nient’altro riguardo il presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie. “Sono molto felice e sereno. Molto contento”.



Stefano parla del figlio Santiago

Sul desiderio di avere un altro figlio, sembra che Stefano abbia ancora detto qualcosa di molto interessante.”Quando è nato Santiago avevo 23 anni e quello slancio di incoscienza che in certi casi serve. Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte, ma credo sia naturale, mi dispiacerebbe quasi. Mi dispiacerebbe per lui. Però magari sì, tanto sono partito talmente presto che ce ne ho di tempo“. Stefano e Santiago sono molto legati, nonostante non stiano sempre insieme per ovvi motivi e per il lavoro dell’ex ballerino che lo porta ad essere distante.

