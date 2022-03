I Fatti Vostri, Salvo Sottile senza freni: “Nessuno ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono e apprezzano Salvo Sottile ovvero il celebre giornalista e conduttore del programma intitolato ‘I Fatti Vostri’ che proprio nel corso di questa stagione sta ottenendo grandissimi risultati. Il noto giornalista ha di recente rilasciato una lunga intervista a TVBlog nel corso della quale ha parlato proprio della trasmissione da lui condotta facendo anche delle importanti rivelazioni. Ma quali sono state nello specifico le sue parole?

Intervista del noto giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile a TVBlog

I Fatti Vostri è una celebre trasmissione di Rai 2 condotta da Salvo Sottile al fianco di una bellissima e bravissima donna della televisione italiana ovvero Anna Falchi. Proprio il noto giornalista ha di recente rilasciato una lunga intervista a TVBlog nel corso della quale ha espresso delle bellissime parole per il programma da lui condotto facendo anche delle rivelazioni legate proprio alla trasmissione in questione. “Temevo potessero esserci problemi a far affezionare la gente a un nuovo volto e a un nuovo cast” , sono state queste nello specifico le parole espresse da Salvo Sottile. Parole attraverso le quali il giornalista ha chiaramente voluto far riferimento alla sostituzione del noto conduttore televisivo italiano ovvero Giancarlo Magalli. Sostituzione avvenuta proprio alcuni si fa, ed esattamente nel mese di settembre del 2021.

Le parole di Salvo Sottile sul suo programma I fatti vostri: “Nessuno litiga e nessuno discute”

Ma, come mai I Fatti Vostri piace talmente tanto ai telespettatori da consentire la registrazione di ottimi ascolti? A rispondere a questa domanda è stato proprio Salvo Sottile nel corso dell’intervista sopracitata. “Nessuno litiga e nessuno discute, ognuno sa qual è il suo ruolo nella trasmissione e cerca di portare la giusta allegria per gli spettatori che ci seguono da casa”, queste nello specifico le parole espresse da Salvo Sottile che ha poi proseguito “Io ho preso lo spirito di questo programma per liberare la parte più leggera di me, mentre il programma ha attinto al mio spirito giornalistico”.

Ottimi ascolti per il programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi

L’intervista rilasciata da Salvo Sottile a TVBlog si è poi conclusa con l’analisi di quelli che sono gli ascolti ottenuti con I Fatti Vostri puntata dopo puntata. Stando a quanto affermato dal conduttore il programma sarebbe solito iniziare con una media del 3-4% di share e riuscirebbe ad arrivare in circa due ore a 6 punti in più.