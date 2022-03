Isola dei famosi, Ilary Blasi con due parole umilia Floriana Secondi: “Ti ricordo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’Isola dei famosi 2022 sembra stia accadendo praticamente di tutto. Nel corso della puntata di lunedì 28 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 e sembra che una naufraga abbia comunicato a tutti quanti la volontà di voler lasciare il programma. A quel punto Ilary sembra che sia andata su tutte le furie rimproverando la naufraga. Stiamo parlando di Floriana Secondi, la quale sembra non abbia preso bene il fatto di aver perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Dopo questo verdetto, la coppia formata da Floriana e Antonio Zequila pare sia dovuta tornare a vivere a Playa Sgamada e sembra che l’ex gieffina non abbia preso proprio bene questa decisione. Ad un certo punto, avrebbe detto di voler andare via. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto veramente tra lei e Ilary?



Isola dei famosi 2022, Floriana Secondi vuole lasciare l’Isola

Ebbene, nel corso della terza puntata dell’Isola dei famosi 2022 sembra sia accaduto praticamente di tutto. Ebbene, Floriana Secondi che fa coppia con Antonio Zequila, pare abbia perso al televoto contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. La conseguenza sarebbe stata questa ovvero il ritorno a Playa Sgamada. Eppure l’ex gieffina non ha preso affatto bene questa decisione e pare che si sia lamentata.

Lo sfogo dell’ex gieffina“Io non vado a Playa Sgamada, non sono d’accordo. Dato che il pubblico ha deciso così, io voglio andare a casa, rispetto il mio pubblico. Non mi interessa restare in gioco e giocare con lui [Antonio Zequila, ndr] con tutto il rispetto che ho per lui. Il pubblico è sovrano. Ha deciso di mandarmi a casa. Io vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa”. Queste le parole di Floriana che in qualche modo hanno scatenato la reazione di Ilary Blasi. La conduttrice infatti ad un certo punto avrebbe ricordato come Floriana abbia chiesto a gran voce per tanto tempo di poter prendere parte al reality.



La reazione di Ilary Blasi

“Floriana, puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ti ricordo, però, che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare e so quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza. Ci siamo incontrate, hai detto che eri felicissima di fare questa esperienza. Mi hai fatto toccare i muscoli. Ci siamo parlate, ci siamo confidate. Mi hai raccontato la tua storia. Alla prima difficoltà molli così? Eh no, dai, non me l’aspettavo da te, Floriana. Prima di partire io e te abbiamo fatto un patto. Tu hai la possibilità di gareggiare da singola su un’altra spiaggia con altre persone. Il pubblico ha giudicato la coppia non te”. Queste ancora le parole di Ilary che forse hanno colpito sul segno visto che Floriana non si è ritirata ed ha accettato di rimanere in gioco.

