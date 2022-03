Will Smith e Chris Rock, cosa c’è stato prima del pugno tra i due che non è mai andato giù

0 SHARES Condividi Tweet

Non si fa altro che parlare di Will Smith e di Chris Rock, dopo quanto accaduto la notte degli Oscar 2022. Sembra che tutto sia nato da una battuta di Chris sulla moglie del noto attore, ovvero Will Smith che non ha affatto gradito. Il comico avrebbe fatto una battuta sulla testa rasata della moglie del noto attore, battuta che secondo molti avrebbe sicuramente potuto evitare. Eppure, Will istintivamente sembra si sia alzato dalla sua postazione e corso verso Chris che era sul palco e gli ha sferrato uno schiaffo proprio in diretta tv e davanti a milioni di telespettatori.



Oscar 2022, Will Smith da uno schiaffo a Chris Rock in diretta tv

Pare che Smith sia andato su tutte le furie quando l’attore ha paragonato la moglie di Will al soldato Jane. In molti sembra abbiano commentato e condannato il gesto dell’attore, considerato violento. A commentare quanto accaduto pare che nelle scorse ore sia stato un noto regista, ovvero Gabriele Muccino che conosce bene Will che è stato il protagonista del suo film “La ricerca della felicità” e “Sette anime”.

Il commento del regista Gabriele Muccino

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora”. Queste le parole del noto regista che ha affidato il suo pensiero ai social. Pare che il regista si riferisse a vecchi rancori tra i due, ruggini che avrebbero origine a tanti anni fa. Esattamente qualcosa è accaduto nel 2016, quando l’attore comico, sempre in occasione degli Oscar, avrebbe commentato il fatto che Jada Pinkett Smtih, ovvero la moglie dell’attore avesse boicottato l’evento, al quale però tra l’altro pare non fosse stata neppure invitata.

Vecchie ruggini tra il comico e l’attore

“Jada si è arrabbiata, non viene. Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato“. Queste le parole del comico, espresse in quell’anno in cui proprio l’attore pare non avesse ricevuto nessuna nomination per il film Concussion. Anche su questo sembra che Chris Rock avesse ironizzato. “Che peccato che un attore così bravo non sia stato inserito nelle nomination, è ingiusto, come è ingiusto che sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West“. Ed ancora due anni dopo sembra che Rock abbia ancora provocato Will commentando in modo ironico gli auguri che Will aveva fatto alla moglie.