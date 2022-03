L’Isola dei famosi 2022, Patrizia Bonetti non sta bene e Ilary Blasi spiega che …

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare dell’Isola dei famosi 2022, ovvero il reality di Canale 5 iniziato soltanto lo scorso lunedì. Ad ogni modo, l’ultima puntata che è andata in onda ieri, lunedì 28 marzo 2022 sembra sia stata ricca di colpi di scena. Diversi scontri tra concorrenti e alcuni naufraghi sembra abbiano manifestato la voglia di voler tornare a casa ed abbandonare il gioco. Ad un certo punto della puntata, però, sembra che ci sia stato anche un momento di tensione per un annuncio su una delle naufraghe, ovvero Patrizia Bonetti. Ma cosa è accaduto?



Isola dei famosi 2022, l’annuncio shock di Ilary Blasi su Patrizia Bonetti

Ebbene, sembra proprio che sia stata la conduttrice Ilary Blasi a rivelare al pubblico che la naufraga si trovava in infermeria e che dunque non avrebbe potuto prendere parte alla puntata.“Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata…Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria…”. Queste le parole di Ilary Blasi che ha così comunicato a tutti quanti il motivo per cui Patrizia fosse assente dalla puntata.



Preoccupazioni per le condizioni di salute della naufraga

Ed ancora, la conduttrice sembra che abbia anche voluto tranquillizzare il pubblico a casa sulle condizioni di salute della naufraga, dicendo che sta bene e che sarebbe tornata quanto prima.“Mi dicono gli autori che Patrizia sta comunque bene e non vede l’ora di tornare…”. Queste le parole di Ilary che nel corso della puntata sembra abbia anche rimproverato Floriana Secondi che pare abbia avanzato l’idea di voler lasciare il programma. La conduttrice poi avrebbe anche fatto un grande in bocca al lupo alla Bonetti.



Marco Melandri intanto si scaglia contro Ilona Staller

Intanto, sull’Isola continuano gli scontri tra i vari concorrenti. Anche Marco Melandri sembra che in questi giorni abbia dimostrato tanta insofferenza nei riguardi di Ilona Staller. L’ex pilota avrebbe accusato l’ex attrice hard di non essere stata proprio “Onesta” dopo la tempesta. “Lei invece di fare la capanna perdeva tempo a fare cose inutili”. Queste le parole dichiarate da Marco Melandri che sembra abbia avuto uno sfogo al riguardo.

