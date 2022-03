L’Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez fuori di sè: “Non ci fanno dire al pubblico cosa accade …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione del noto reality di Canale 5, ovvero L‘Isola dei famosi 2022. Proprio ieri, lunedì 28 marzo 2022 è andata in onda la terza puntata del reality e sembra che già alcuni concorrenti abbiano mostrato segnali di cedimento. Tra questi ci sarebbero papà e figlio, ovvero Jeremias e Gustavo Rodriguez. Ebbene, sembra che a solo una settimana dall’inizio del programma, il papà ed il fratello di Belen, abbiano già espresso il desiderio di tornare a casa. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.



L’Isola dei famosi 2022, Jeremias e Gustavo Rodriguez vogliono tornare a casa?

Nel corso dell’ultima puntata dell‘Isola dei famosi, andata in onda ieri lunedì 28 marzo 2022 sembra che Jeremias e Gustavo Rodriguez abbiano comunicato ad Ilary il desiderio di voler tornare a casa. Ma per quale motivo? Pare che a parlare sia stato proprio Jeremias, il quale sembra che si sia tanto infastidito dopo aver perso la prova leader contro il noto attore Nicolas Vaporidis, che tra l’altro ha vinto per be due volte consecutivamente.



Le parole del fratello di Belen, lo sfogo dopo aver perso la prova leader

“Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”. Queste le parole del fratello di Belen che sono apparse come un fulmine a ciel sereno. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Jeremias non abbia forse sopportato il fatto di aver perso la prova contro Nicolas. “Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno“. Sembra che il papà ce l’abbia proprio con Vaporidis.



Voglia di tornare alla vita di tutti i giorni, addio al mondo dello spettacolo?

Ma Jeremias sembra aver fatto anche un altro discorso, ovvero sembra abbia fatto intendere di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni perchè pare non sia portato per questo tipo di programmi o per stare troppo al centro del gossip.“Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”. Queste ancora le sue parole. Ricordiamo che il fratello di Belen, ha già preso parte a diversi reality ed è stato anche un naufrago diversi anni fa.

