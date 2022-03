Domenica In, chiedono alla Venier perchè non c’è più Pierpaolo Pretelli e lei risponde e lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diverse settimane che Pierpaolo Pretelli si trova al centro del gossip. Da quando l’ex velino ha partecipato al Grande Fratello Vip la sua carriera ha subito una forte crescita ed infatti proprio nei mesi scorsi è stato possibile vederlo all’interno di una delle più famose trasmissioni della domenica ovvero Domenica In. Ed ecco che proprio le parole espresse da Mara Venier nelle ultime ore sembrerebbero aver fatto nascere in molti il dubbio che nelle prossime settimane Pierpaolo possa far ritorno nel noto programma di Rai 1.

Pierpaolo Pretelli pronto a tornare a Domenica In?

Sono ormai diverse settimane che Pierpaolo Pretelli si trova al centro di numerose polemiche per quanto affermato nel corso di una recente intervista rilasciata nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin. Proprio a causa di tali polemiche sono stati molti coloro che hanno pensato che vedere Pierpaolo ancora una volta a Domenica In non sarebbe stato più possibile, ma le parole espresse nelle ultime ore da Mara Venier hanno fatto nascere parecchi dubbi.

Le parole di Mara Venier sull’ex gieffino

Ma, cosa nello specifico ha fatto nascere il dubbio che Pierpaolo Pretelli possa fare ritorno, in futuro, a Domenica In? A farlo sono state nello specifico le parole espresse da Mara Venier sui social. La conduttrice infatti ha risposto alla domanda di un utente che riguardava proprio Pierpaolo e la sua esperienza a Domenica In e le sue parole sono apparse a molti un po’ strane, soprattutto dato quanto accaduto nel corso delle ultime settimane . “Perché Pretelli non c’è più? Mi sono persa qualche puntata” , queste nello specifico le parole di un follower rivolte proprio alla conduttrice di Domenica In. Parole alle quali Mara Venier ha risposto affermando “Per ora non c’è, ma chissà?”.

La polemica su Pierpaolo Pretelli e le parole espresse a Verissimo

Pierpaolo Pretelli nel corso delle ultime settimane è stato il protagonista di una particolare polemica che ha coinvolto anche Mara Venier e la sua trasmissione Domenica In. Nello specifico il tutto sembrerebbe essere nato in seguito alle parole espresse da Pierpaolo nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo. Durante l’intervista in questione l’ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrerebbe aver parlato della necessità di “svecchiamento” del noto programma di Rai 1. Le sue parole hanno scatenato la reazione della conduttrice, reazione a seguito della quale lo stesso Pierpaolo è poi tornato ad esprimersi sui social per chiedere scusa.