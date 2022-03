Luca Onestini al veleno contro Soleil Sorge: ” E’ triste …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni si sta tanto parlando di Soleil Sorge e del suo passato. Sappiamo bene che l’ex gieffina deve la sua popolarità a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi al quale ha preso parte e dove sembra abbia conosciuto Luca Onestini. Quest’ultimo era il tronista e lei la corteggiatrice. Luca la scelse ed i due iniziarono una storia d’amore che però sembra sia durata soltanto pochi mesi. In questi mesi in cui Soleil è stata all’interno della casa più spiata d’Italia, sembra che in alcune occasioni sia uscito il nome di Luca. Ma ancor di più del loro rapporto sembra che se ne stia parlando in questi giorni in cui la Sorge è stata chiamata a ricoprire il ruolo di giudice in La pupa e il secchione show. AL programma tra l’altro Soleil ha ritrovato il suo ex cognato, ovvero il fratello di Luca, Gianmarco Onestini. Ecco che in queste ore a rompere il silenzio su Soleil è stato proprio lui, Luca. Ma cosa ha dichiarato l’ex tronista?



La pupa e il secchione show, Soleil Sorge ritrova il suo ex cognato

Nei giorni scorsi, Soleil Sorge è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e sembra che abbia parlato di Luca Onestini. Le sue parole però hanno scatenato la reazione dell’ex tronista.“Io e Luca? Potrei definirlo un conoscente a malapena, quasi non lo ricordo più, mi è totalmente indifferente. In questi anni non ci siamo più né sentiti né parlati, non abbiamo mai riallacciato i rapporti. Sono passati così tanti anni che io non ho alcun tipo di rancore verso di lui, Gianmarco a La Pupa e il Secchione lo tratterò come un concorrente qualsiasi”. Queste le parole dichiarate da Soleil su Luca e sul loro rapporto. Così, l’ex tronista dopo aver assistito allo scontro tra il fratello e la sua ex a La pupa e il secchione, sembra sia sbottato. Luca Onestini rompe il silenzio su Soleil: “Difendiamo le emozioni sempre Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te“. Queste le parole di Luca, scritte dopo quanto visto nella puntata di ieri sera. Ma perchè cosa è accaduto? Pare che Barbara D’Urso abbia mandato un filmato in onda sulla lite avvenuta nei giorni scorsi tra Gianmarco e Francesco Chiofalo, quest’ultimo accusato dal primo di avergli fatto fare brutta figura in cultura generale. Poi i due si sarebbero chiariti ma Gianmarco avrebbe avuto uno sfogo e pare che si sia anche messo a piangere. “Mi sono sentito a disagio. Se ti ho fatto male ti chiedo scusa perchè sto male”. Questo quanto dichiarato poi da Gianmarco che ha voluto chiedere scusa così a Francesco.



Soleil ironizza su Gianmarco, botta e risposta tra i due

Dopo il filmato, Soleil però si sarebbe messa a ridere e avrebbe ironizzato sulla reazione di Gianmarco. “Perchè rido? Perchè va bene tutto, prendiamo tutto sul serio, ma davvero Gianmarco ti sei messo a piangere perchè hai fatto un minimo di figura?”. Queste le parole dell’ex gieffina. La reazione di Gianmarco non è tardata ad arrivare. “Ti contesto subito Soleil. Prima cosa io sono libero di reagire con le mie emozioni come e quando voglio, se sono appena arrivato e si mettono in gruppo e mi viene fatta un’inquisizione mi è presa un po’ male, punto. Se ho avuto quella reazione io sono libero di reagire come voglio“. Ed ancora la risposta di Soleil. “Ed io sono libera di ridere. La situazione l’ho trovata molto divertente e molto esilarante, lui è stato il primo a fare brutto a Francesco”, avrebbe detto Soleil. Gianmarco avrebbe risposto ancora “Io non ho fatto brutto a nessuno” Mi sono alzato solo perché mi sentivo a disagio, questo non significa fare brutto. Se hai delle cose a priori contro di me dimmelo subito. Tu mi stai dicendo come devo reagire“.