Flavia Vento in diretta tv decide di svelare “Sono successe cose molto gravi”

E’ durata veramente poco la permanenza di Flavia Vento a La pupa e il secchione, il programma che va in onda su Italia 1 e che è condotto da quest’anno da Barbara D’Urso. La showgirl pare avesse preso parte al programma in qualità di Pupa, ma negli ultimi giorni aveva già palesato l’idea di voler lasciare il programma.



La pupa e il secchione show, l’abbandono di Flavia Vento

Era stata la stessa conduttrice nei giorni scorsi ad annunciare questa notizia e lo aveva fatto a Pomeriggio 5, mostrando un video del ritiro della showgirl Flavia Vento dal programma. In questo video pare si vedesse la Pupa che vagava per la villa, con fare piuttosto indispettito. Pare che ce l’avesse con la produzione e nel video si è visto proprio lei, Flavia camminare per la villa e borbottare qualcosa.



Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 mostra un video dove la Vento è fuori di se

“Mo mi inca**o. Basta io me ne vado via. Voi siete pazzi? Io qui non ci sto nemmeno un minuto di più. fatemi andare via da questo posto. Voglio scappare a casa mia per favore mi sento male vi sto dicendo. Non è un gioco voglio andarmene“. Queste le parole pronunciate da Flavia nel video in questione. Ad ogni modo, nel corso della puntata de La pupa e il secchione, andata in onda ieri sera, martedì 29 marzo 2022 sembra che ad un certo punto Barbara si sia collegata con la Vento, che però già si trovava a casa sua e pare che quest’ultima abbia detto di non voler parlare del suo ritiro.



In puntata Flavia in collegamento da casa aggiunge “Sono successe cose gravi” E’ stato a quel punto che i giudici si sono tutti riversati contro di lei, sottolineando come il suo ritiro effettivamente fosse l’unica cosa di cui parlare. A quel punto Flavia avrebbe parlato di “cose gravi” che sarebbero successe all’interno della villa. La conduttrice così come tutti i giudici stupiti dalle sue affermazioni avrebbero chiesto a cosa si riferisse, ma Flavia ha preferito non dare alcun dettaglio. Ma cosa sarà potuto di così tanto grave? Intanto sui social in molti hanno accusato e criticato Flavia che sembra iniziare i reality e lasciarli poi dopo poche ore dall’inizio.