La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento abbandona il reality e Soleil la umilia

Una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show è andata in onda nella serata di ieri, martedì 29 marzo 2022. E proprio la puntata in questione ha avuto inizio con la comunicazione della decisione presa dalla pupa Flavia Vento. Ovvero quella di abbandonare per sempre il reality show condotto da Barbara D’Urso. Decisione questa che ha fatto molto arrabbiare i giurati che non hanno perso l’occasione per rivolgere delle dure accuse alla celebre showgirl. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’addio di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show

Così come accaduto in passato con altri reality show ecco che anche in questa occasione Flavia Vento non sembrerebbe essere riuscita a resistere molto tempo. La nota showgirl nel corso della puntata de La Pupa e il Secchione andata in onda ieri ha infatti rivelato a tutti la decisione di abbandonare, dopo circa una settimana dall’inizio, il reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice ha chiesto delle spiegazioni alla Pupa che prima dell’inizio aveva fatto una promessa ovvero quella di non abbandonare il reality come fatto in passato. Flavia Vento non si trovava in studio ma in diretta video e a molti è apparsa abbastanza scontrosa e con poca voglia di raccontare perchè abbia preso tale decisione. Secondo quanto dichiarato dalla showgirl a spingerla a prendere tale decisione sarebbero stati dei motivi personali di cui al momento però non sembrerebbe poter parlare.

Discussione a distanza tra Flavia Vento e Antonella Elia

Proprio ieri Antonella Elia ha potuto finalmente fare ingresso nello studio de La Pupa e il Secchione Show dopo essere riuscita a sconfiggere il covid. La Elia, che non ha mai avuto il timore di esprimere il suo pensiero, si è rivolta alla collega invitandola a non lamentarsi e rivelando che proprio durante una chiacchierata al parco Flavia Vento sembrerebbe averle fatto delle confidenze sulle sue condizioni economiche mostrandosi piuttosto preoccupata. “Come faccio a mantenere i miei cani?”, questa la confidenza che Flavia Vento sembrerebbe aver fatto ad Antonella Elia che le ha quindi risposto ieri sera “Poi non ti lamentare”. Tale rivelazione ha però infastidito molto Flavia Vento che rivolgendosi alla Elia l’ha invitata a rimanere in silenzio per evitare di essere denunciata.

Soleil Sorge contro Flavia Vento

Anche gli altri due giurati si sono scagliati contro Flavia Vento e nello specifico proprio Soleil Sorge si è rivolta all’ex pupa affermando “Se non vuoi parlare di questo vuoi parlarci di come trascorrerai la Pasqua?”. Ma non solo, l’ex gieffina ha anche accusato Flavia Vento di aver avuto poco rispetto per tutti coloro che lavorano a tale trasmissione. Flavia Vento non è però rimasta in silenzio, anzi alle parole dei giurati ha replicato affermando “Non merito questi attacchi gratuiti, è successa una cosa personale che non posso raccontare ora”.