Ilary Blasi, battuta al veleno contro Alfonso Signorini e lui: “L’ho chiamata e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è tanto parlato nei giorni scorsi delle parole pronunciate dalla conduttrice Ilary Blasi nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi. Parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta ad Alfonso Signorini. In molti si sono chiesti, nel corso degli ultimi giorni, come lo stesso Signorini abbia preso tali parole. Ed ecco che proprio nelle ultime ore il noto conduttore del GF Vip si è espresso attraverso le pagine del giornale da lui diretto ovvero ‘Chi’.

Frecciatina di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi?

“Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla celebre conduttrice Ilary Blasi in occasione della prima puntata de L’Isola dei Famosi. Parole che la moglie di Francesco Totti ha espresso rivolgendosi all’opinionista Vladimir Luxuria ma che a molti telespettatori sono sembrate una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo infatti dopo aver svolto per anni il ruolo di opinionista al GF Vip è poi passato alla conduzione riuscendo a portare avanti il programma per molti mesi e ad ottenere incredibili ascolti.

La reazione di Alfonso Signorini alle parole di Ilary Blasi

Per diversi giorni i telespettatori hanno aspettato la reazione di Alfonso Signorini alle parole espresse da Ilary Blasi. Ed ecco che proprio nelle scorse ore il conduttore del GF Vip ha finalmente deciso di intervenire per esprimere il suo pensiero. Alla domanda di una lettrice che gli ha fatto notare quali sono state le parole espresse da Ilary in occasione della prima puntata de L’Isola dei Famosi ecco che Signorini ha risposto affermando “Io e Ilary ci conosciamo da anni e, mi creda, non vedo in lei né malizia né cattiveria“. Alfonso ha ritenuto pertinenti le parole espresse da Ilary e ha poi voluto precisare “Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma, può fare quel che vuole”.

Signorini replica alle parole della collega: “Al GF Vip mi ha consigliato…”

Ma non solo, Signorini ha anche risposto ad un’altra frase pronunciata dalla Blasi in occasione della sua ospitata alla finale del GF Vip. In quell’occasione Ilary, sempre con il sorriso sulle labbra, aveva consigliato a Signorini di “sparire dai radar” dopo la fine del noto reality show. Parole alle quale il giornalista nelle scorse ore ha replicato affermando “Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case per due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo”. Il conduttore ha poi concluso il suo intervento sulla questione rivelando che proprio nel momento in cui sui social si parlava di presunte frecciatine lui e Ilary nel parlavano in tutta tranquillità. “Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo ci facevano al telefono delle grasse risate”, queste le sue parole.