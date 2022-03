TV Talk, Silvia Motta,  “Ho l’alopecia e se fossi stata la moglie di Will Smith….”

0 SHARES Condividi Tweet

on si fa altro che parlare in questi giorni di quanto accaduto durante la notte degli Oscar 2022, ovvero dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock davanti a milioni di persone. Pare che questo argomento sia stato il più trattato e affrontato negli ultimi giorni. In molti sembra abbiano detto la propria opinione e la maggior parte delle persone sembra abbia condannato il gesto dell’attore. Tantissimi i commenti arrivati per mano di amici, colleghi, fan, telespettatori e persino haters. Tra i tanti commenti, però, non è passato inosservato quello di Silvia Motta che purtroppo condivide la stessa patologia con la moglie di Will, Jada Pinkett. Stiamo parlando dell’alopecia. Per questo la donna ha voluto dire la sua al riguardo, su quanto accaduto durante la cerimonia degli Academy Awards. Ma cosa ha dichiarato il volto noto di Tv Talk?



Silvia Motta condanna il gesto di Will Smith

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra che nelle scorse ore non si sia fatto altro che parlare di quanto accaduto nella notte della cerimonia degli Academy Awards. Tra i tanti, a commentare la reazione di WIll Smith è stata Silvia Motta che purtroppo da diverso tempo soffre di alopecia, la stessa malattia di cui soffre la moglie del noto attore. Ecco che il volto storico di Tv Talk ha pubblicato un tweet dichiarando che non avrebbe comunque mai permesso al marito di intervenire in questo modo e fare qualcosa al posto suo.



Il tweet di Silvia che confessa “Ho l’alopecia…”

“Ho l’alopecia e se fossi stata la moglie di Will Smith col cavolo che mi sarei fatta sottrarre da mio marito il gusto di tirare quel cartone. Forse così chi non ce la fa da solo riuscirà a comprendere il senso del mio tweet. Quindi riporto le parole di Cristina Comencini:’Un gesto in sostituzione di un’altra persona che non corrisponde all’amore. Una donna decide e si difende da sola. Quando ho visto Will Smith sul palco dare un ceffone a Chris Rock in diretta ho pensato di vedere un film western’”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Silvia Motta nel tweet che pare stia facendo tanto discutere.



Le parole di Silvia che stanno facendo tanto discutere

Ad ogni modo, la stessa sembra aver rilasciato un’intervista a Mow Mag, continuando ad esprimere il suo punto di vista. La professoressa sembra aver aggiunto che sarebbe andata proprio lei ad affrontare il comico sul palco, piuttosto che permettere al marito di farlo al posto suo. “Se fossi stata in lei il cartone l’avrei tirato innanzitutto a mio marito per avermi tolto la possibilità di decidere come rispondere alla provocazione. Con tutta calma mi sarei alzata, sarei andata sorridendo sul palco, mi sarei tolta il turbante e per la performance avrei preteso un Oscar!“.

